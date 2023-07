Muriz Memić : ‘Ovo je zrnce pravde za Dženana, a za građane BiH ovo je planina!’

Borba i dalje traje. Nije stala. Ovo je tek početak. Moj prvi komentar je bio – zrnce pravde. I jest za Dženana, ali ovo je brdo pravde, planina prave za Bosnu i Hercegovinu, za narod u Bosni i Hercegovini.

Kazao je ovo u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba Muriz Memić nakon izricanja presude Zijadu Mutapu i ostalim optuženima za prikrivanje dokaza u vezi sa ubistvom Dženana Memića, Murizovog sina, u februaru 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži.

“Pokazali smo da se vrijedi boriti i da se možemo izboriti sa vjetrenjačama, sa političarima i sa svim ljudima koji su učestvovali u ovome da zataškaju ubistvo. U toku je istraga za ubistvo u sklopu istrage za kriminal. Znamo da se već vodi istraga za Dalidu Burzić, Vahida Ćosića, Nuriju Mehića, Sakiba Krehu, Ševala Kovačevića, Čato Merisa, a istraga za ubistvo je daleko otišla”, izjavio je Muriz.

Kako kaže, nije bio svjestan na šta su ljudi sve spremni i koliko daleko sa lažima mogu ići. Ova presuda je dobra polazna tačka za istragu koja se vodi za ubistvo, kojom su, prema riječima advokata Ferageta obuhvaćeni brojni sudije, tužioci, čak i doktori iz Hitne pomoći…

“Vidjeli smo jedan šokantan detalj koji nisam ni ja znao – da su brisali snimke iz Hitne pomoći. Znao sam da su istrgli protokol, al da su brisani snimci, to je šokantno. Direktorica Hitne i Alija Budnjo su od dvije sestre djeca. To su famelijarne veze, sve je bilo umreženo. Pokušali su, a mi smo im rekli da neće uspjeti”, dodao je Memić.

Kao jednu od najbitnih činjenica podvukao je to što Hasan Dupovac više nikada neće biti policajac.

“Velika je stvar što Hasan Dupovac mora odgovarati, jer on je glavna karika. Ta jedinica za saobraćaj mnogo je zla nanijela narodu. Mnogi su nastradali, sve to preko jedinice za saobraćajne istrage. Velika je stvar što je osuđen i što više nikada neće biti policajac. Hasan je prekoračio svoje ovlasti, nek odgovara. Dupovac nije radio samo na slučaju Memić, nego i u slučaju Have Dovadžije, u slučaju Hamze Marevca”, istakao je.

Puno toga je stalo u tih sedam godina, a teško je objasniti kako sam se nosio s tim, kaže Muriz i dodaje da se nije lako boriti za pravdu.

“Nakon što su se sabrali utisci, trebalo je osuditi i njih (Josipa Barića, Zijada Mutapa i Muamera Ožegovića), ali Sud je rekao tako. Mi smo rekli da ćemo poštovati odluku Suda kakva god da bude. Ja bih lično volio da su oni okrivljeni jer Zije Mutapa je bilo svuda – i na licu mjesta, njegovo vozilo je bilo na licu mjesta, imao je poziv iz bolnice prema autolakireru. Barić Josip nije izuzeo majicu, snimak iz hotela je izbrisan. Sve su to neke stvari po kojima su i oni trebali biti okrivljeni. Ali ispoštovat ćemo odluku Sudskog vijeća. Ja bih volio da su i ove kazne veće, ali eto kolike su, tolike su”, navodi Muriz Memić.

Borba za istinu i pravdu, borba za bolje sutra sve djece i svih građana Bosne i Hercegovine postala je svakodnevica porodice Memić. Podrška građana Bosne i Hercegovine, ali i širom svijeta u ovom slučaju nije izostala. Kroz emocije, Muriz kaže kako su mu i prije izricanja presude prilazili ljudi na ulici kako bi pružili podršku.

“Ja možda još i nisam svjestan kolika je stvar urađena, mi smo pet i po godina 24 sata u tome. Koliko su pokušavali da nas obezglave sa lažima, podmetnutim dokazima, sa lažnim svjedocima koje s uslali nama da bismo mi nasjeli na tu priču i da objavimo u medijima. Mi dok provjerimo, vidimo nije tačno i ne objavimo. Na sve načine su pokušali da nas obezglave, mene Ifeta, Arijanu. Slali su lažne svjedoke, predstavljali se lažno, pričali nam razne priče, ali mi smo to sve isfiltrirali.

Slali su razne ljude da bi pričali razne priče, ali nismo hvala Bogu nikada nasjeli ni na šta. Imali smo sreće da to provalimo uvijek… Znali smo glumiti Ifet i ja, unesemo se u tu priču… Šta smo sve morali proći. Da vi vidite kako su to mrtvi hladni ljudi. Da li ih negdje vježbaju, ja ne znam.. Pričaju detalje iz Aleje, Dženan ovako, Alisa onako, pa se zapitate Bože mili jel moguće. Tako ih navježbaju da nam lansiraju vijesti pa su jadni tužioci išli u Švicarsku, Njemačku, sve su htjeli da provjere. Zato to traje ovako dugo”, navodi Memić i dodaje:

“Hvala medijima što su toliko dugo uz nas, oni su se medija i bojali jer smo istinu govorili. Da nije istina, ne bi to niko objavljivao. Imali su i oni priliku da se oglase, da su htjeli, ali nisu.”

(Radio Sarajevo)