Policijska uprava Konjic provodi istragu nakon prijave da je kompanija Igman d.d. Konjic oštećena u slučaju računarske prevare, kojom je s računa preduzeća otuđen veći iznos novca.

Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš potvrdila je za Fenu da je prijava zaprimljena 24. jula, nakon čega je odmah pokrenuta istraga. Prema njenim riječima, postoji sumnja da je za sada nepoznata osoba ili više njih počinila krivično djelo računarske prevare.

Istragu je preuzeo Sektor kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, a o slučaju je obaviješten i postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva u Mostaru – Područni ured Konjic.

“Pod nadzorom nadležnog tužioca policijski službenici poduzimaju sve potrebne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja ovog krivičnog djela, identifikovanja i pronalaska počinilaca”, kazala je Miloš.

Prema informacijama koje su ranije objavili pojedini mediji, s računa kompanije Igman d.d. Konjic navodno je otuđeno oko 780.000 eura. Kako se navodi, riječ je o sofisticiranom obliku internetske prevare poznatom kao “business email compromise” (BEC), u kojem se prevaranti lažno predstavljaju kao poslovni partneri kompanije te žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za plaćanje.

Prema dosadašnjim saznanjima, počinioci su navodno koristili adresu elektronske pošte koja je bila gotovo identična službenoj e-mail adresi poslovnog partnera iz Turske s kojim Igman ostvaruje poslovnu saradnju. Na osnovu takve komunikacije zaposlenici kompanije izvršili su uplatu na bankovni račun koji su dostavili prevaranti, vjerujući da novac šalju stvarnom poslovnom partneru.

Istraga je u toku, a iz MUP-a HNK za sada nisu saopćili više detalja o okolnostima prevare niti o mogućim osumnjičenim osobama.

(Kliker.info-Fena)