Muharemović spektakularnim makazicama postigao prvijenac za Leeds : “Prvi gol kod kuće, poseban trenutak” (Video)
Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović na sjajan način postigao je prvi pogodak u dresu Leeds Uniteda, koji je u posljednjoj pripremnoj utakmici ubjedljivo savladao FC Augsburg rezultatom 4:0.
Bh. defanzivac zatresao je mrežu spektakularnim makazicama, snažno poslavši loptu iza leđa protivničkog golmana. Osim Muharemovića, za Leeds su pogađali Anton Stach, James Justin i Lukas Nmecha.
Bila je to važna provjera za Leeds pred početak Premier lige i utakmicu protiv Nottingham Foresta.
Muharemović nakon utakmice nije skrivao oduševljenje svojim prvijencem.
“Ni sam ne znam! Samo sam skočio. Pokušao sam i, hvala Bogu, završilo je kako je završilo! Prvi gol kod kuće, poseban trenutak.”
Ipak, bh. reprezentativac istakao je da mu je još važnije kako je ekipa završila pripremni period.
“Na kraju dana zaista sam sretan načinom na koji smo završili pripreme. Veoma sam zadovoljan kako je cijela ekipa igrala i kako smo se borili. Pokazali smo svoje kvalitete i upravo tako želimo početi novu sezonu.”
“Od trenutka kada sam stigao osjećaj je nevjerovatan. Ljubav koju dobijam od momaka, osoblja i trenera zaista je posebna. Prije svega način na koji su me dočekali, a onda i način na koji treniramo.”
Pred njim je sada veliki izazov u Premier ligi, ali 22-godišnji defanzivac poručuje da je spreman.
“Svi znamo da je ovo najbolja i najteža liga na svijetu, tako da sam spreman. Znam da će biti teško, ali rođen sam za to. Sada se samo želim boriti zajedno sa saigračima i cijelim klubom kako bismo ostvarili svoje ciljeve.”
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