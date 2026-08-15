“Ni sam ne znam! Samo sam skočio. Pokušao sam i, hvala Bogu, završilo je kako je završilo! Prvi gol kod kuće, poseban trenutak.”

Ipak, bh. reprezentativac istakao je da mu je još važnije kako je ekipa završila pripremni period.

“Na kraju dana zaista sam sretan načinom na koji smo završili pripreme. Veoma sam zadovoljan kako je cijela ekipa igrala i kako smo se borili. Pokazali smo svoje kvalitete i upravo tako želimo početi novu sezonu.”

Muharemović je ovog ljeta stigao u Leeds iz Sassuola, a prema njegovim riječima, saigrači i stručni štab omogućili su mu da se veoma brzo prilagodi novoj sredini.

“Od trenutka kada sam stigao osjećaj je nevjerovatan. Ljubav koju dobijam od momaka, osoblja i trenera zaista je posebna. Prije svega način na koji su me dočekali, a onda i način na koji treniramo.”

Pred njim je sada veliki izazov u Premier ligi, ali 22-godišnji defanzivac poručuje da je spreman.