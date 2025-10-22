Muhamed Sacirbey u Pressingu : “Nije potrebno da samo tražimo nešto, nego i da nudimo nešto” (VIDEO)

S obzirom da je bio šef bh. diplomatije, Sacirbey kaže da se i tada lobiralo i da se nekada nešto “mora i platiti”.

“I mi smo imali svoja lobiranja, nekada se nešto moralo platiti. Ono što je nekada moglo kupiti par hiljada dolara sada košta milione. BiH nema ta sredstva. Jedna stvar koja će u američkim interesima biti dugoročno jeste da se nađe mir između Izraela i Palestine i mir u Ukrajini. Tu BiH može nešto ponuditi i ne treba čekati Bosance iz Amerike. U ovom momentu je važno da Bosanci i Hercegovci koji žive u BiH pokažu svoju vrijednost i to ne samo kroz novac“.