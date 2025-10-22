Muhamed Sacirbey u Pressingu : “Nije potrebno da samo tražimo nešto, nego i da nudimo nešto” (VIDEO)
Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Muhamed Sacirbey, gostujući u emisiji Pressing na N1 uživo iz Arizone, govorio je o iskustvima s mirovnih pregovora u Dejtonu, otkrivajući zanimljive detalje o tadašnjem pristupu predsjednika Alije Izetbegovića i drugim akterima.
“Često sam govorio da je predsjednik Izetbegović mislio da se tu igra šah. On je razumio tu igru veoma dobro, ali nije razumio da se igra poker. Oni koji su bili glavni i vodili pregovore igrali su poker”, kazao je Šaćirbey.
Istakao je da je Izetbegović bio sposoban lider Bosne i Hercegovine, ali da je kao američki diplomata osjećao granice u tome koliko otvoreno može govoriti s njim:
“On je bio sposoban lider Bosne i Hercegovine i nisam imao pravo da sve njemu kažem kao Amerikanac. Dobro se sjećam da sam ga pozvao u Ameriku da primi jednu nagradu za podršku demokratiji – prvo da se prizna njegova uloga, a drugo da vidi kako se Amerika razvija kao demokratska i otvorena zemlja različitosti”, ispričao je Muhamed Šaćirbey.
“Treba se spomenuti i Tuđman. On je najmanje razumio. Mislio je da može da preskače i da je ono što je mislio o sebi dovoljno. Ali i Hrvatska je platila visoku cijenu, iako je Hrvatskoj lakše – ona je u boljoj poziciji”, rekao je dodavši da je najbolji igrač u pokeru bio Milošević.
Govoreći o današnjem političkom trenutku, bivši ministar je poručio da se i danas “igra poker”, te da Bosna i Hercegovina treba imati predstavnike koji zastupaju interese svih njenih građana:
“I dalje se igra poker. Neko treba da predstavlja interese BiH cjelovite, demokratske, zajednice različitosti. Mi uvijek treba da govorimo o našim Srbima i našim Hrvatima, i uvijek treba naglašavamo da ne predstavljamo samo Bošnjake”, zaključio je bivši ministar vanjskih poslova BiH.
“Trump voli da o sebi misli kao čovjek mira, nego i radikalnih poteza da se neke stvari promijene. U ovom momentu je važno da BiH traži svoje mjesto u njegovoj glavi”, kazao je Muhamed Sacirbey u večerašnjem Pressingu na N1.
Prava ili pogrešna strana historije
Predsjedništvo BiH nominovalo Trumpa za Nobela? Da li su izabrali da stoje na pogrešnoj strani historije?
“Ako se pogleda situacija sa perspektive jednog Amerikanca, možda bih rekao da nisu na pravom putu historije ali je pitanje kako to može pomoći Bosni. Zato bih podržavao šta Predsjedništvo tu radi jer važno je da prime podršku ove američke administracije. Trump voli da o sebi misli kao čovjek mira, nego i radikalnih poteza da se neke stvari promijene. U ovom momentu je važno da BiH traži svoje mjesto u njegovoj glavi“, kaže Sacirbey.
Ponavlja da BiH mora naći svoje mjesto u svemu tome.
“Trebamo naći naše mjesto u svemu tome, govorim kao Bosanac i Hercegovac. To bi pomoglo Americi, ali i Evropi. SAD i Evropa se slažu da se mora postići trajni mir u Gazi, a za to je potrebna uloga svih demokratskih zemalja. To znači da će neko morati ići na teren da implementira taj mir. Po meni, nije važno samo da mi odgovorimo na poziv nego da i sami ponudimo. To odmah otvara put BiH, ne prema Saudijskoj Arabiji, Turskoj, Izraelu nego euroatlanskim integracijama. Onda znaju da imamo šta ponuditi. Problem je što uvijek neko koči procese, a znam da u BiH ima onih koji bi bili spremni i sposobni za to“.
Kako nastupiti prema Trumpu, šta ponuditi?
“Jednu stvar bih govorio kao Amerikanac, drugu kao čovjek koji ima u vidu interese BiH. To je vid neke transakcije. Njegova što bi nekada izgledala arogancija nije tolika kada imate lični odnos s njim. On je uvjeren da uvijek zna najbolje. Što mu više dajete prostora, misli da zna više. BiH mora naći mjesta u njegovoj glavi. Nobelova nagrada je vjerovatno njegova najveća ambicija za sada. Važno je da on pomisli da BiH ima ulogu u svemu tome i Evropa bi isto sve to prepoznala. Onda ne može odbaciti BiH koja bi našla zajednički put kako riješiti neku situaciju koja je najopasnija u zadnjih 50 godina osim Ukrajine. Mi imamo ljudska sredstva, različitosti treba da se poštuju i da znamo kako je opasan rat i kako šteti državi i narodu“.
“Nekada se nešto moralo platiti…”
S obzirom da je bio šef bh. diplomatije, Sacirbey kaže da se i tada lobiralo i da se nekada nešto “mora i platiti”.
“I mi smo imali svoja lobiranja, nekada se nešto moralo platiti. Ono što je nekada moglo kupiti par hiljada dolara sada košta milione. BiH nema ta sredstva. Jedna stvar koja će u američkim interesima biti dugoročno jeste da se nađe mir između Izraela i Palestine i mir u Ukrajini. Tu BiH može nešto ponuditi i ne treba čekati Bosance iz Amerike. U ovom momentu je važno da Bosanci i Hercegovci koji žive u BiH pokažu svoju vrijednost i to ne samo kroz novac“.
Da li se može očekivati “deal” SAD sa Vučićem?
“Neki ljudi su dugo bili uvjereni da je Vučić imao otvorena vrata prema Zapadu. Sada kažu da misle da ih je prevario i to otvoreno govore u ovim krugovima koji to razumiju. Imajte u vidu odakle je Vučić došao, iz administracije Miloševića. Čovjeka koji je počeo zlo koje se desilo u BiH i prije toga“, ističe Sacirbey i poručuje:
“Ja ne mogu tumačiti da li je on iskren ili ne, nego šta su mi ljudi iz američkih institucija meni kazali. Želim da vjerujem da je ovaj Vučić odnedavno možda i iskren. Na kraju, za BiH je važno da ide tamo gdje su Slovenija, Hrvatska, Albanija ali i gdje bi Srbija trebala da ide. Ne bi bilo korisno da BiH ima mržnju prema Srbiji, nego da idemo u zajedničkom pravcu EU i euroatlanskih integracija”.
Još je istakao da je jedini “deal” koji je predviđen Dejtonom ulazak BiH u Euroatlanske integracije.
Bivši šef bosanskohercegovačke diplomatije i amabasador u UN-u govorio je potom o odnosu aktuelne američke administracije prema BiH u jeku posljednjeg poteza Milorada Dodika i reakcija koje su stigle upravo iz SAD-a.
Da li je Amerika krenula u pospremanje Balkana?
“Nije jasno. Kako je veoma često u američkoj politici, oni hoće da dobiju neki potpis na kraju ali sve je pitanje nekog dogovora. To smo vidjeli kada je u pitanju Dayton. Dayton je više propao kroz implementaciju nego išta drugo”, kazao je Sacirbey i dodao:
“Znači pitanje je kako se i dalje, ako mogu upotrijebiti taj termin, kako se ta igra – igra. Nekada se to vidi sa strane kao igra pokera, a ima ozbiljne implikacije za građane i državu“.
Šta na osnovu ponašanja Dodika i djelovanja možemo zaključiti o dogovoru?
“Prvo imajte u vidu da je došla nova administracija. Nekada se brinem da oni više idu na neke etničke i vjerske podjele nego se prije išlo. Najbolji način da se vidi kako se ovo dalje razvija jeste kroz odnose Banjaluke i Kremlja. Jasno je da Putin nije prijatelj Evrope. Ako neko okrene svoj pogled na Evropu, onda je važno vidjeti kakva je reakcija Kremlja. Ako je Dodik okrenuo svoj pogled prema Evropi, hvala Bogu, to se čekalo. Ali treba imati u vidu da BiH ulazi u Euroatlanske integracije. Ovo se radi o nekom ozbiljnom odnosu, to je partnerstvo, nije samo neka mala priča. Vidimo da je put BiH veoma dugo odgađan. Neki kažu da to dolazi iz Banjaluke, ali i Evropa treba biti ozbiljna kao i Washington da se nekome ne daje pravo veta kada je riječ o ulasku u EU integraciju. Tako je predviđeno Dejtonom. Neko upotrebljava termin Dejton 2 ili Dejton 3, to je šarena laža. Očekivao sam da će kraj procesa ovog Dejtona doći mnogo ranije“, ističe Sacirbey.
Kaže da je odavno jasno da se Dejtonski sporazum ne implementira kako treba.
“Jedna stvar koju sam nastavio raditi i poslije Dejtona jeste da sam pratio kako se implementira Dejton i već nakon godinu dana je bilo jasno da se ne implementira kako treba. Sve ono što se dešavalo, od hapšenja za ratne zločine do drugih, sve je vodilo do situacije koju imamo danas“.
Još je poručio da BiH treba biti direktni partner prema SAD-u i, te na pitanje: da li se može desiti ubrzanje procesa prema NATO-u, kazao je:
“Može i trebao bi. BiH treba biti direktni partner u svemu tome. Šta je važno sada Trumpu? Mislili smo da ne pridaje dovoljnu važnost NATO-u, sada je aktivan. Možda osjeća da ima veću kontrolu, ali u ovom momentu najvažnija stvar za Trumpa i njegovu administraciju jeste šta se dešava u Gazi. Doći će vrijeme kada će neko morati doći u Gazu da se implementira sporazum. Hoće li BiH učestvovati u tome? Mi smo jedna od zemalja koja se može najbolje snaći u toj situaciji. Mi u BiH vjerujemo u različitosti. Zašto se BiH treba spomenuti u tom smislu? Nije potrebno da samo tražimo nešto, nego i da nudimo nešto“.
