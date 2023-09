Muhamed Šaćirbegović : “Ne možemo govoriti o BiH, Srbiji, Hrvatskoj u kontekstu etničkih razlika, to je svjetska igra” (VIDEO)

Ispratili smo još jedno vruće političko ljeto, a sve su prilike da bi i jesen mogla biti možda i vruća i burnija.

Svađe i prepirke ovih dana s balkanske pozornice gledali smo na onoj najvećoj, svjetskoj. Pred Generalnom skupštinom UN-a predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić upozorio je na krucijalnu važnost očuvanja mira u Bosni i Hercegovini, uspostavu demokratije, a hrvatski lideri bez ustezanja pokazali su da se namjeravaju i dalje petljati u unutrašnja pitanja naše zemlje.

Milorad Dodik s druge strane nastavlja po starom jer ima jake sponzore u Srbiji i Rusiji, a međunarodna zajednica se tek povremeno oglasi pokojim saopćenjem.

O svemu tome, govorio je Muhamed Šaćirbegović, bivši ambasador pri UN-u i ministar vanjskih poslova BiH, za Hayat TV.

“Kad su glavni akteri u UN-u ovoliko podijeljeni i kad Moskva ovako utječe na našu regiju, onda je teško imati povjerenja u sve druge stvari gdje je potrebna saradnja, uključujući klimu. Kada pogledamo na ovakvu političku situaciju, možemo reći da nikada nije bila gora. Ono vrijeme kad se mogla promijeniti je kad smo imali rat u BiH. Tada su već počeli ovi nacionalistički pokreti iz Rusije. Sadašnji ministar vanjskih poslova Rusije je bio moj kolega. U to vrijeme se očekivalo da će nacionalizam imati utjecaj na Rusiju i cijeli svijet, da ne govorim o UN-u i mogućnosti da imaju pozitivan utjecaj u svijetu”, rekao je Šaćirbegović

Dotakao se povjerenja u BiH, te da li je ono ikad postojalo. Šaćirbegović govori da se situacija nije promijenila.

“Građani BiH mogu kazati da se nije promijenilo na bolje nego da nemamo više rat. To da nemamo rat je nešto pozitivno, ali to nije dovoljno. Neki smatraju da je to dovoljno van BiH. Njima je stalo da drže situaciju u BiH na ledu. To nije potrebno za BiH i njene građane. Nije to dovoljno ni za regiju, Evropu i svjetsku zajednicu”, istakao je Šaćirbegović.

Predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić govorio je o važnosti očuvanja mira u BiH.

Šaćirbegović se osvrnuo na to u kojem obimu je to važno za region, Evropu ili možda svijet. Ističe da je bitno vidjeti Bosnu i Hercegovinu u istoj perspektivi kao što se sada vidi Ukrajina.

“Rat u BiH nije bio zadnji rat 20. stoljeća, on je bio prvi rat 21. stoljeća. Kad je bilo ključno upotrebljavali su BiH kao njihovu loptu da lansiraju novi Sovjetski Savez koji Putin pokušava da omogući. Ne možemo govoriti o BiH, Srbiji, Hrvatskoj u kontekstu etničkih razlika, to je svjetska igra. Rat u BiH nije bio vjerski rat. Oni koji to govore su oni koji su napali BiH i žele da je drže u ovakvoj situaciji. Kada se govori o BiH treba govoriti kakav to utjecaj ima na cijeli svijet. UN su izgubili dosta ugleda jer nisu reagirali kako su trebali u BiH”, poručio je Šaćirbegović.

Dosta kritike čuli smo za ulogu Srbije i Hrvatske i njihovih pretenzija u BiH. Šaćirbegović dugo prati odnose na Balkanu. Kazao nam je da li i dalje postoje oni ratni, ali i ciljevi iz prošlosti o podjeli BiH, prvenstveno Zagreba i Beograda.

“Mislio sam da je dosta toga prošlo sa Tuđmanom, ali izgleda da nije. U to vrijeme smo imali bolju saradnju sa nekim sektorima iz Hrvatske. Uvijek sam dobro došao kada sam trebao putovati kroz Hrvatsku. Nije mi jasno da Hrvatska vodi politiku koja nije baš uz Moskvu, ali na kraju odgovara Moskvi. Nije mi baš jasno. U ovo vrijeme je važno govoriti ne o Hrvatima, Bošnjacima i Srbima, važno je govoriti o svijetu koji je podijeljen u ideologiji, a ne teologiji. BiH kao Ukrajina predstavlja borbu slobodnih zemalja. Ako se rat zaustavio u BiH, mir nije potpun. BiH se nalazi sve dalje od Evrope. Nije zbog ljudi, ali žalosno je da opet mnogi pokušavaju da stave BiH sa strane“, kazao je Šaćirbegović.

U javnosti se pojavila teorija da se i u Evropi razmišlja o podjeli BiH, da bi se osnivanjem tri velike nacije na Balkanu: srpske, hrvatske i albanske riješili problemi. Željko Komšić je iz New Yorka upozorio da nikakvo cijepanje BiH ne dolazi u obzir.

“To su gluposti. Kad cijepaš ništa ne dobijaš. To je tema koja se stalno gura, da je rješenje za rat u Ukrajini, pa i u BiH uvijek neka vrsta podjela. Historija je pokazala da to nije istina. Podjela nije rješenje. Ako misle da BiH važi kao mjesto koje ima ime, a nema svoju historiju onda zaboravljaju sadašnji uspjeh. Svi koji imamo svoje razlike u vjeri smo našli da je različitost jedna prednost. Oni koji misle o podjeli po nacijama ili vjeri, oni misle o budućim ratovima. Oni koji hoće da vode sukob, oni se dijele po vjeri i naciji, a oni koji hoće da idu naprijed, različitost vide kao snagu. Različitost daje mogućnost da ljudi vide slobodno”, naglašava Šaćirbegović.

(Kliker.info-Hayat )

