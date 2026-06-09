Muhamed Fazlagić-Fazla nakon 33 godine oživio „Liniju života“ (VIDEO)
Trideset i tri godine života stale su u novu verziju pjesme „Linija života“ Muhameda Fazlagića Fazle. Priča o ovoj pjesmi počinje davne 1993. godine, u vihoru rata. Naime, Saša Lošić je tada napisao tekst i muziku za „Liniju života“, te u tim teškim, ratnim vremenima kaseta je iz Ljubljane stigla do Sarajeva. Fazla ju je snimio i uvrstio na kultni album Sva bol svijeta i sve ostalo je historija.
Danas, u potpuno novom aranžmanu, „Linija života“ je ponovo tu. Zadržavši iskrenost i emociju kojom je Fazla osvojio publiku prije više od tri decenije, pjesma danas dobija novi život kao most između ratnog Sarajeva i mlađih generacija.
„Samo da osvježim pamćenje slušaocima i da je ponovo predstavimo mlađim generacijama“, kratko poručuje Muhamed Fazlagić Fazla.
Novi aranžman potpisuju Haris Ljumanović i Almir Ajanović, dok su miks i mastering rađeni u Studiju Tempo.
Video će predstavljati hroniku jednog umjetničkog i životnog puta, ali i vremena i Sarajeva u kojem je sve počelo. Više od tri decenije nakon nastanka, „Linija života“ ostaje zapis koji povezuje generacije i prenosi Fazlinu emociju koja ne blijedi. Pjesma “Linija života” dostupna je na svim digitalnim platformama, u izdanju Tempo digitala.
(Kliker.info-agencije)
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