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Mostarsko muftijstvo kandidovalo muftiju Salema-ef. Dedovića za reisul-ulemu IZ u BiH

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Mostarsko muftijstvo kandidovalo muftiju Salema-ef. Dedovića za reisul-ulemu IZ u BiH

13 Jula
14:49 2026
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U konferencijskoj sali Karađoz-begove medrese u Mostaru danas je održana sjednica Izbornog tijela Muftijstva mostarskog za kandidiranje reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Izborno tijelo, koje čine sabornici, predsjednici medžlisa, glavni imami s područja Muftijstva mostarskog i direktor Karađoz-begove medrese, jednoglasno je za kandidata na predstojećim izborima predložilo mostarskog muftiju dr. Salem-ef. Dedovića.

Sjednicom je predsjedavao najstariji sabornik iz izbornog područja Muftijstva mostarskog Ibrahim Kapetanović, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad-Duvno, koji je izrazio zadovoljstvo načinom na koji je protekao proces kandidiranja.

Kandidatura Muftijstva mostarskog bit će proslijeđena nadležnim organima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u okviru daljnje procedure izbora reisul-uleme, koja će biti provedena u skladu s Ustavom i Izbornim pravilima Islamske zajednice.

O konačnoj potvrdi kandidature, u skladu s Pravilnikom o izboru reisul-uleme, odlučit će Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici koja će, kako je planirano, biti održana 5. septembra 2026. godine.

(Kliker.info-Vijesti)

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