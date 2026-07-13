Mostarsko muftijstvo kandidovalo muftiju Salema-ef. Dedovića za reisul-ulemu IZ u BiH
Izborno tijelo, koje čine sabornici, predsjednici medžlisa, glavni imami s područja Muftijstva mostarskog i direktor Karađoz-begove medrese, jednoglasno je za kandidata na predstojećim izborima predložilo mostarskog muftiju dr. Salem-ef. Dedovića.
Sjednicom je predsjedavao najstariji sabornik iz izbornog područja Muftijstva mostarskog Ibrahim Kapetanović, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad-Duvno, koji je izrazio zadovoljstvo načinom na koji je protekao proces kandidiranja.
Kandidatura Muftijstva mostarskog bit će proslijeđena nadležnim organima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u okviru daljnje procedure izbora reisul-uleme, koja će biti provedena u skladu s Ustavom i Izbornim pravilima Islamske zajednice.
O konačnoj potvrdi kandidature, u skladu s Pravilnikom o izboru reisul-uleme, odlučit će Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici koja će, kako je planirano, biti održana 5. septembra 2026. godine.
(Kliker.info-Vijesti)
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