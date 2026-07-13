Izborno tijelo, koje čine sabornici, predsjednici medžlisa, glavni imami s područja Muftijstva mostarskog i direktor Karađoz-begove medrese, jednoglasno je za kandidata na predstojećim izborima predložilo mostarskog muftiju dr. Salem-ef. Dedovića.

Sjednicom je predsjedavao najstariji sabornik iz izbornog područja Muftijstva mostarskog Ibrahim Kapetanović, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad-Duvno, koji je izrazio zadovoljstvo načinom na koji je protekao proces kandidiranja.

Kandidatura Muftijstva mostarskog bit će proslijeđena nadležnim organima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u okviru daljnje procedure izbora reisul-uleme, koja će biti provedena u skladu s Ustavom i Izbornim pravilima Islamske zajednice.

O konačnoj potvrdi kandidature, u skladu s Pravilnikom o izboru reisul-uleme, odlučit će Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici koja će, kako je planirano, biti održana 5. septembra 2026. godine.

(Kliker.info-Vijesti)