Mostarsko čudo: Za samo 24 sata prikupljeno pola miliona KM za liječenje dječaka Darisa Dizdarevića (Video)

Građani Mostara, ali i cijele Bosne i Hercegovine još jednom su pokazali kako veliko srce imaju kada je najpotrebnije. Udružili su se kako bi pomogli 15-godišnjem Darisu Dizdareviću iz Mostara kojem je dijagnosticiran karcinom limfnih žlijezda i jednjaka. Za njegovo hitno liječenje i operaciju u Njemačkoj potrebno je 248.000 eura, a zahvaljujući brzoj i snažnoj reakciji ljudi velikog srca, u rekordnom roku prikupljeno je oko pola miliona KM.

Prije dva dana mostarska Osnovna škola “Mujaga Komadina” koju Daris pohađa, uputila je apel za pomoć – tih, ali snažan poziv na solidarnost. Zbog dijagnosticiranog karcinoma limfnih žlijezda i jednjaka, za njegovo hitno liječenje i operaciju potrebno je, kako su naveli, prikupiti 248.000 eura, i to do ponedjeljka. Iznos ogroman, rok kratak, a neizvjesnost velika.U trenucima kada su se mnogi pitali da li je uopće moguće prikupiti toliku sumu u tako malo vremena, dogodilo se nešto što je nadmašilo sva očekivanja.

“Ni najoptimističnije osobe nisu vjerovale da ćemo toliko novca skupiti. Za nešto malo više od 24 sata više od 250.000 eura prikupljeno je za liječenje našeg Darisa, ono što nas je sve oduševilo jeste to da su se svi uključili, nemamo dovoljno riječi zahvalnosti”, kazao je Semir Šejtanić, direktor OŠ “Mujaga Komadina”.

Građani su reagovali munjevito, dijelili apel, uplaćivali donacije, organizovali akcije, pokretali druge. Podrška je stizala sa svih strana, a humanitarnoj akciji pridružila se i Islamska zajednica, organizujući sergiju kako bi se što prije prikupila potrebna sredstva

“Prikupljen je impozantan, do sada nezapamćen iznos od preko 82 hiljade KM i to je nešto što nas je sve zaista, iznenadilo. Vidjeli smo da postoji jedna velika euforija, ako možemo tu riječ koristiti, jedna pozitivna euforija, naboj, kako na društvenim mrežama, tako i u stvarnosti i vidjeli smo da se cijeli Mostar bez izuzetka uključio u ovu akciju. To govori samo o dobroti ljudi, velikom srcu i želji da se pomogne u nevolji”, naglasio je Dino ef. Maksumić, glavni imam Medžlisa IZ Mostar.

Ova humanitarna akcija ujedinila je Mostar na način kakav se rijetko viđa. U istom cilju stali su i oni koji su na tribinama često na suprotnim stranama, navijači i igrači Zrinjskog i Veleža. Dresovi su se umjesto za bodove nudili na aukcijama, a sportsko rivalstvo ustupilo je mjesto zajedničkoj borbi za jedan mladi život. Podrška je stigla i od kapitena bh. reprezentacije Edina Džeke. Svoju solidarnost pokazali su i brojni privatnici, od kojih su neki kompletan dnevni pazar usmjerili upravo za ovu akciju.

“Ovo je Mostar i ne bi trebalo da se oglušimo na ovakve akcije. Ipak je Daris naše dijete, dijete Mostara, a Mostarci su poznati po solidarnosti. Mi smo imali akciju prikupljanja od naših sendviča koje smo prodavali, ljudi su dolazili i pored toga donirali sredstva tako da smo i mi skupili dosta novaca”, istakla je Medina Peco.

Putem društvenih mreža oglasio se i federalni premijer s porukom da će sredstva za operativni zahvat i prateće troškove liječenja biti osigurana iz budžeta Federacije, putem Fonda solidarnosti. No, bitno je naglasiti da iznad svake akcije i uplate, stoji samo jedan cilj.

“Samo molimo Boga dragog da sve ovo što smo radili bude za korist našem Darisu i da se uz Božiju pomoć izliječi i da se čim prije vrati u školske klupe sa svojim jaranima, prijateljima”, poručio je na kraju Semir Šejtanić, direktor OŠ “Mujaga Komadina”.