Mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović poručio je danas u Kljunima, na obilježavanju 34. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja, da je Mostar politički i kulturni centar Bošnjaka Hercegovine i da od njegove stabilnosti i jedinstva zavisi položaj Bošnjaka u cijeloj Hercegovini, objavila je agencija MINA.

– Bošnjački interesi u ovom trenutku, u ovim mjesecima i ovim godinama, usmjereni su na to da je naš politički i kulturni centar – Mostar. Sva je Hercegovina u Mostaru i sve su oči Hercegovine uprte u Mostar. Ne može se dozvoliti da pozicija Bošnjaka u njemu bude ispod dostojanstva, ispod časti, ispod mjere koja nam pripada. Mi nismo narod koji je odnekud uvezen da nam neko daje mrvice koje nam, eto, tek tako pripadaju i da tim budemo zadovoljni – poručio je mostarski muftija.

Ponovio je njegove stavove koje ističe tokom javnih obraćanja da sudbina Bošnjaka Hercegovine zavisi od ishoda političkih procesa u Mostaru.

– Zato nam u Mostaru treba zajedništvo i svijest o tome koliko je važno da budemo čvrsti i stabilni. Tek tada naša Hercegovina i svaki Bošnjak, u bilo kojem njenom dijelu, mogu biti sigurni – kazao je.

Dodao je da sjećanje nije svrha samo sebi.

– Sjećanje nije samo radi sjećanja. Ono ima smisla ako nas podsjeća da naš sadašnji trenutak bude bolji i drukčiji. Prošlost se ne može vratiti, ali možemo mijenjati sadašnjost i stvarati bolju budućnost – rekao je muftija Dedović.

Komentirajući položaj Bošnjaka u Hercegovini, naglasio je da je potrebno očuvati prisustvo i život u svim krajevima u kojima Bošnjaci stoljećima žive, ističući da se od tih prostora ne smije odustati.

– Ovdje postoji naše življenje, naše biće, naše postojanje i naše trajanje koje nije ni za kakvu trgovinu – poručio je.

Još jednom je upozorio da aktuelni politički trenutak zahtijeva ozbiljnost, jedinstvo i odgovornost, ocijenivši da nije vrijeme za podjele, lične interese i političke kalkulacije.

– Ovo nije vrijeme sitnih interesa i podjela radi komadića vlasti. Ako dozvolimo da budemo potisnuti na položaj naroda drugog ili trećeg reda, tada vlast više neće imati nikakvog smisla – rekao je muftija Dedović.

U tom kontekstu je prokomentirao i teze o legitimnom predstavljanju naroda istaknuvši da isti princip mora važiti za sve narode podjednako, pa i za Bošnjake u Mostaru.

– Pa gdje je sada ta politika, zašto nije vjerodostojna kada traži nevjerodostojne Bošnjake i postavlja ih u Mostaru na pozicije koje pripadaju Bošnjacima? I mi tražimo isti princip – legitimne Bošnjake, one koji drže do sebe, svoje časti i svoga imena – naglasio je.

Brojnim posjetiocima iz javnog i društvenog života Hercegovine, kao i građanima koji su prisustvovali obilježavanju, poručio je da kultura sjećanja ima smisla samo ukoliko doprinosi jačanju zajednice i izgradnji bolje budućnosti.

Na kraju je pozvao prisutne da ostanu odgovorni, kako prema Nevesinju tako i prema cijeloj Hercegovini te da čuvaju emanet koji su im ostavili preci.

(Kliker.info-Fena)