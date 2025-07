Mostarski muftija Dedović u posjeti Stocu: Za nas nema nikakve dileme – harem “Radimlja” će služiti svojoj svrsi

Mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović boravio je u posjeti Medžlisu Islamske zajednice Stolac, gdje se, nakon što je Grad Stolac objavio vijest da je poništena građevinska dozvola, detaljnije upoznao s problematikom izgradnje novog harema “Radimlja” u ovom gradu.

Na početku posjete, rukovodstvo Medžlisa ustanovilo je da su nepoznate osobe uklonile i oštetile informacionu tablu o tekućima radovima, na način da je okvir na kojem je stajala tabla ostao na svom mjestu, a tabla bačena u korito obližnjeg potoka. Policijska patrola Policijske uprave (PU) Stolac evidentirala je pričinjenu štetu i o tome obavijestila više nadležne instance.

Predsjednik Izvršnog odbora MIZ Stolac Orhan Tikveša informirao je muftiju da su danas preuzeli rješenje gradske inspekcije u vezi s građevinskom dozvolom te da će ispoštovati sve žalbene rokove i procedure.

– U pravnom smislu, mi smo i dalje u poziciji izgradnje harema, a sličnih scenarija opstrukcije mi smo u Stocu imali napretek. U ovako kompleksno pitanje uložili smo veoma puno energije i truda i, kad smo nakon dodjele lokacije i rješavanja niza drugih pravnih postupaka cijeli projekat doveli do završne faze, suočeni smo s novom vrstom spoticanja – naglašava Tikveša.

On se nije želio upuštati u kvalifikacije motiva s političkom pozadinom, ističući da će se rukovoditi isključivo administrativno-pravnim procedurama.

– Mi ćemo se kod nadležne institucije očitovati po pitanju ovoga rješenja i poduzeti sve moguće pravne korake. O svemu ćemo obavijestiti međunarodne i sve relevantne faktore koje mogu pridonijeti rasvjetljenju ovoga slučaja, da se izvede na čistac svaki detalj u vezi s ovim slučajem u kojem, u suštini, ne bi smelo biti ništa sporno – kazao je Tikveša.

Još jednom je podsjetio na višedecenijski problem da muslimani u Stocu, u starim haremima nemaju niti jedno slobodno mjesto, da su kapaciteti odavno popunjeni te da se skoro svakodnevno suočavaju s dilemama ukopavanja između grobnih mjesta ili prekopavanjem starih mezarova.

– Taj problem imamo odavno i vrlo je težak, i u emotivnom, i u psihološkom, i u praktičnom, komunalnom smislu. Čovjek sve može nekako da razumije, ali kad imaš dilemu da ukopavaš mrtvog na mrtvog, težak je to hal – naglasio je Tikveša.

Siguran je da u ovom slučaju svi Bošnjaci Stoca, uprkos svojoj ponositosti i gordosti, razlikama u političkim i društvenim određenjima, nekim drugim okolnostima, imaju isti stav i da svi izgradnju i formiranje harema “Radimlja” smatraju najvažnijim pitanjem očuvanja ljudske časti i dostojanstva.

– Podrška je neupitna. Ovaj slučaj je bez presedana. Čak nam podrška dolazi i od dijela nemuslimanskog stanovništva. To je jedna od osnovnih ljudskih potreba koja se ne može uskratiti ni ovdj, niti bilo gdje drugo – poručio je Tikveša.

Punu podršku u tom smislu rukovodstvu Medžlisa Stolac pružio je i muftija Dedović, ocijenivši da se Islamska zajednica suočava s izrazito teškom okolnosti.

– No, tu smo da tražimo rješenja, da tražimo najadekvatnije riječi utjehe, da tražimo najefikasniji način kako da se ova situacija prevaziđe bez velikih nacionalnih potresa u ovom gradu. Da, tu smo da jasno i glasno izrazimo naš stav podrške našoj zajednici, našom narodu u ostvarivanju osnovnih vjerskih prava i sloboda. Ovdje nije riječ samo o vjerskim slobodama već i o elementarnim ljudskim pravima – kazao je muftija Dedović.

On nije krio razočarenja da se u zbiru opstrukcija i postavljanja barijera na putu ostvarivanja temeljnih prava bošnjačkog čovjeka u Hercegovini našlo i ovako osjetljivo pitanje.

– Teško je shvatiti da se uskraćuju vjerska prava, vjerske sloboda našem čovjeku i našoj tradicionalnoj Islamskoj zajednici, velikoj vjerskoj zajednici koja okuplja sve muslimane ovoga kraja. To nije zanemariv broj. Bošnjaci, muslimani, u Stocu nisu nikakva manjina. To je jedan autohton narod s velikom višestoljetnom tradicijom duhovnog, kulturnog trajanja i postojanja u ovom prostoru – kazao je muftija.

Prema njegovim riječima, muslimani ovog područja se veoma dugo, više od dvije decenije, suočavaju s problemom rješavanja prostora za harem, lokalno mezarje.

– Nakon brojnih intervencija i podrške pred relevantnim međunarodnim i lokalnim, domaćim zvaničnicima, i s naše strane to pitanje je stavljeno na dnevni red, po tom osnovu izdata je odgovarajuća dokumentacija i iznađeno rješenje, nakon čega je naša zajednica poduzela konkretne građevinske aktivnosti, koje su ovdje i vidljive. I nakon svega toga dolazi, kao grom iz vedra neba, ta odluka da se poništava to doneseno rješenje, što je, da kažem, nonsens, presedan – rekao je muftija pojašnjavajući kontekst radnje, mjesta i vremena.

U tom smislu, još jednom je uputio snažan apel relevantnim domaćim i međunarodnim faktorima, koji su do u detalje upoznati s ovom problematikom, da se što hitnije meritorno uključe u ovaj slučaj.

– Svi oni dobro znaju o čemu se radi ovdje. Dobro znaju o kakvoj je pozadini ovdje riječ, zašto se ovo sad osporava i što se blokira u fazi kad je sve već bilo dovedeno u završnu fazu realizacije građevinskih radova. Njih pozivamo da dođu ovdje u Stolac. Meni je žao što naši relevantni politički predstavnici već nisu bili u Stocu. Svi politički nosioci političkog autoriteta u ovim strankama prodržavne, probosanskohercegovačke orijentacije su pozvani da to učine – kazao je muftija.

Ocijenio je kako se u konkretnim događajima ne radi samo o vjerskim pravima već i o pokušajima sprečavanja jednog od konstitutivnih naroda i građana da konzumiraju svoja politička prava, što se u slučaju Stoca gotovo svakodnevno dešava.

– Ovaj prostor se hoće odrediti i markirati kao jednonacionalni prostor, kao isključivi prostor jednog naroda, jedne politike i jedne vjere. Ne može biti u Bosni i Hercegovini prefiksa kad je u pitanju teritorij. Ne postoje jednonacionalni teritorij i jednonacionalni prostori. Ova naša zemlja je zemlja svih njenih naroda, njenih vjera, pripadnika tih vjera i po osnovu toga što neko vrši dominantno vlast u jednom prostoru, ne može se na one druge, one treće i one ostale gledati na način diskriminacije. A ovdje je na dijelu čista diskriminacija, diskriminacija koja se vrši nad muslimanima, Bošnjacima Stoca – upozorio je muftija.

Na kraju je poručio da Islamska zajednica, u pogledu pravnog tretmana i legitimnih zahtjeva u slučaju harema “Radimlja”, nema nikakvih dilema te da će Islamska zajednica u Stocu, shodno demokratskim principima i pravnim sredstvima, zakonskim pravima zaštititi pravo na lokaciju harema.

– A to da će naša Zajednica odustati od ove lokacije, to bi značilo odustati od sebe, odustati od dostojanstva, od prava na postojanje. Ovo pitanje znači biti ili ne biti u Stocu. Na ovom slučaju, to treba da bude jasno, ne samo Stočanima nego svim Bošnjacima u Hercegovini, se očituje odgovor na pitanje biti ili ne biti. Toliko je to veliko. Ovo nije nimalo bezazleno pitanje. Ovdje smo posljednjih dana dobili grubu poruku, strašno grubu i uvredljivu poruku. I zato za nas ovdje nema nikakve dileme. Ovo pitanje će biti završeno i okončano. I ovo će biti lokalitet harema na Radimlji – poručio je muftija.

(Preporod.info)