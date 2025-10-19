Mostarski krug podnio prijavu protiv Marija Kodrića zbog izgradnje HNK

Uz krivičnu prijavu priloženi su brojni dokazi, među kojima su i dopisi međunarodnih i domaćih institucija koji potvrđuju da izgradnja zgrade HNK u Mostaru od 1996. godine nije imala

pravno valjanu dozvolu. Među dokazima su priložena mnoga dokumenta , a medju njima se nalaze: dopisi iz Ureda visokog predstavnika (OHR) iz 1997. godine, rješenje urbanističko-građevinskog inspektora Nenada Ibrulja iz 2001. godine o obustavi radova, te službene zabilješke i izvještaji drugih inspektora koji su više puta konstatovali da se radovi izvode bez važećih dozvola.

Kao svjedoci u prijavi navedeni su: Amira Trbonja, Jesenka Mahinić, Nenad Ibrulj, Nebojša Šarić, Salem Marić, Ivan Vukoja, Almir Mujkanović, Mijo Brajković , Borislav Puljić i Safet Oručević.

U prijavi se od Tužilaštva zahtijeva da odmah zatraži dokumentaciju i protokole Grada Mostara u vezi s famoznim rješenjem o građenju HNK iz 1996. godine, koje Mostarski krug naziva „krivotvorinom“ jer, kako se navodi, ne postoji u arhivskim evidencijama. Ovaj slučaj, ističe se u prijavi, predstavlja dugogodišnji simbol pravne neodgovornosti i institucionalne korupcije u Gradu Mostaru i zahtijeva hitno procesuiranje odgovornih osoba.

Odluka o podizanju krivične prijave za nelegalnu izgradnju HNK, donešena je jednoglasno od svih prisutnih na sesiji Mostarskoh kruga.

Iz Mostarskog kruga poručuju da je ovo prva od tri krivične prijave koje će organizacija podnijeti u narednom periodu.

(Kliker.info-Vijesti)