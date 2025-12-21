Mostarka Josipa je najbolja studentica na UNSA: Njen govor oduševio sve (VIDEO)
Josipa Bošnjak, mlada i perspektivna pijanistica iz Mostara, proglašena je najboljom studenticom prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu s impresivnim prosjekom ocjena 9.93.
Tokom promocije diplomanata i magistara UNSA u sarajevskoj dvorani Zetra održala je govor, a njene riječi osvojile su i nasmijale sve prisutne.
Video njenog govora na svom profilu podijelio je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.
– Sedmično imam priliku čuti desetine govora, ali ovako emotivan, iskren i sadržajan već dugo nisam. Iskrene čestitke Josipa i velike čestitke svim diplomantima i magistrantima. Ovo su trenuci koji vraćaju vjeru u znanje, trud i budućnost!, napisao je Uk.
– Želim vam da budete bezobrazno hrabri u svemu što radite i da se nikad ne prestanete boriti za bolju u svakodnevnicu, bilo to u granicama Bosne i Hercegovine ili izvan nje. Borite se za ono što vam je stvarno bitno. Jer možete, jer možemo i jer moramo, poručila je Bošnjak.
Čitav govor možete poslušati ovdje.
(Kliker.info-Oslobođenje)
