Mostarka Josipa je najbolja studentica na UNSA: Njen govor oduševio sve (VIDEO)

Josipa Bošnjak, mlada i perspektivna pijanistica iz Mostara, proglašena je najboljom studenticom prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu s impresivnim prosjekom ocjena 9.93.

Tokom promocije diplomanata i magistara UNSA u sarajevskoj dvorani Zetra održala je govor, a njene riječi osvojile su i nasmijale sve prisutne.

Video njenog govora na svom profilu podijelio je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.

– Sedmično imam priliku čuti desetine govora, ali ovako emotivan, iskren i sadržajan već dugo nisam. Iskrene čestitke Josipa i velike čestitke svim diplomantima i magistrantima. Ovo su trenuci koji vraćaju vjeru u znanje, trud i budućnost!, napisao je Uk.

Bošnjak je u govoru, između ostalog, kazala: “Gdje god da dođemo, uvijek slušamo priče kako mi moramo biti promjena u svijetu, na nama svijet ostaje, mi se moramo boriti za bolju budućnost, kao što smo i danas čuli. Nemojte me pogrešno shvatiti, mi to sve želimo, ali morate znati da bez vas mi to ne možemo. Iako su neki od nas formalno završili sa svojim obrazovanjem na univerzitetu, to ne bi trebalo označavati i kraj naše suradnje sa vama. Zato vas pozivam. Dragi profesori, održavajte kontakt sa svojim studentima. Dragi studenti, održavajte kontakt sa svojim profesorima. Jer kao što sam već na početku rekla, niko ništa ne može postići sam.”

Onima koji će nastaviti školovanje poželjela je da nikad ne zaborave da su znanje i zajedništvo najveća snaga.

– Želim vam da budete bezobrazno hrabri u svemu što radite i da se nikad ne prestanete boriti za bolju u svakodnevnicu, bilo to u granicama Bosne i Hercegovine ili izvan nje. Borite se za ono što vam je stvarno bitno. Jer možete, jer možemo i jer moramo, poručila je Bošnjak.

