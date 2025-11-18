Mostar na nogama : Protestna šetnja za Aldinu Jahić i poziv na sistemske mjere protiv femicida

Inicijativa građanki/na Mostara danas je s početkom u 12.05 sati, simbolično, na Španskom trgu u Mostaru organizovala mirnu protestnu šetnju. Učestvovalo je oko 500 građana.

Kolona ljudi danas je na ulici poručila “Stop femicidu”. “Ne ubija ljubomora, ubija nasilnik.”; “Generacije prije nas su šutjele i trpile. MI NEĆEMO”, samo su neki od transparenata i izrečenih poruka.

Kako je najavljeno, mirnom šetnjom nastoji se skrenuti pažnja javnosti na problem femicida, nasilja nad ženama.

“Želimo jasno poručiti da femicid, koji je u nedjelju počinjen u Mostaru, ubistvo Aldine Jahić, ne smije ostati nekažnjeno, te da nam bude opomena da na nasilje ne zatvaramo oči” istakli su organizatori.

Šetnja je prošla centralnim dijelom grada, stala je po pet minuta i pred MUP-om HNK-a i Tužilaštvom HNK-a, a završila ispred Studentskog hotela, mjesta gdje je tragično nastradala Aldina Jahić.

Inicijativa građanki/na Mostara uputila je saučešće svima pogođenima ovim nesretnim slučajem i istaknula da se takvi zločini ne smiju ponoviti.

Također su pozvali nadležne institucije da obave svoj posao i osiguraju da počinitelj bude sankcioniran najvišom kaznom predviđenom člankom 166. Kaznenog zakona FBiH.

– Želimo skrenuti pažnju na problem femicida i nasilja u gradu, jer su se u posljednjih godinu dana dogodila dva ubistva, a moglo se reagirati i spriječiti ih – rekla je Ifeta Ćesir Škoro u ime Inicijative.

Kako je kazala, šetnja je počela u 12.05, simbolično, kako bi pokazala da se život može spasiti ako građani pravovremeno pomognu i uključe u prevenciju.

– Svi trebamo učestvovati u zaštiti i prevenciji nasilja – poručila je.

Organizatori su pritom iznijeli i svoje zahtjeve odgovorim institucijama u BiH, temeljem domaćeg zakonodavstva i međunarodnih dokumenata koje je BiH potpisala.

Organizatori, oko kojih se okupilo oko pet stotina građana Mostara, zahtijevaju osiguranje zaštite žrtava kroz obveznu procjenu rizika i hitne zaštitne mjere, pružanje potpune podrške oštećenim u kaznenim postupcima i njihovo okončavanje u razumnom roku, povećanje dostupnosti i efikasnosti besplatne pravne pomoći, te pravovremeno pokretanje istraga i podizanje optužnica, posebno kada postoji rizik od ponovnog nasilja.

Također, traže disciplinsku odgovornost nadležnih u slučaju propusta, strože kazne za počinioce uz uzimanje u obzir otežavajućih okolnosti te pooštravanje kontrole oružja, uključujući zabranu posjedovanja oružja osobama prijavljenim za nasilje u porodici.

Za zakonodavce su posebno istaknuli potrebu za uspostavljanjem jedinstvene baze podataka o slučajevima nasilja i registra počinitelja, uvođenje sankcija za nečinjenje nadležnih službenika, osiguranje kontinuirane edukacije profesionalaca u institucijama zaštite, kao i uspostavu jasnih zakonskih okvira i mehanizama za praćenje i sankcioniranje govora mržnje i prijetećih poruka prema ženama na internetu.

Organizatori naglašavaju da mirna šetnja nije samo apel za pravdu u slučaju Aldine Jahić, već i zahtjev za sistemsku promjenu kako bi se spriječili budući femicidi i nasilje nad ženama u BiH.

Podsjećamo, u nedjelju popodne u Mostaru je ubijena Aldina Jahić. Ubio ju je bivši momak, Anis Kalajdžić, koji je ubrzo nakon teškog ubistva uhapšen.

Kako je MUP HNK objavio, oružje kojim je počinjeno ubistvo nije registrovano, a Kalajdžića je druga djevojka u januaru prijavila zbog ugrožavanja sigurnosti.

No institucije su, kao i obično, presporo reagovale na ovu prijavu, omogućile mu kretanje bez nadzora i čin teškog ubistva.