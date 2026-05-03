nema povjerenja u svoje najbliže saradnike vjerovatno zato što su danas najbliži Dodikovi saradnici politički preletači.

Zato on priprema teren da ga naslijedi sin Igor jer jedino u njega ima apsolutno povjerenje. Mislim da je Dodikov propust što za tri decenije, koliko je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nije uspio da nađe nikog kome će vjerovati i ko bi bio sposoban da ga naslijedi na čelu partije.

Sin moćnog oca

Mladen Bubonjić: Dodik svakako priprema sina da ga naslijedi. I to je vidljivo ne od juče. Odavno se o tome ne samo spekuliše, već se i vuku potezi u tom pravcu. Milorad Dodik već duže vremena vodi sina na mnogobrojne sastanke i političke događaje. Februara 2024. Igor je postavljene za organizacionog sekretara SSND-a i ima odriješene ruke kad je riječ o organizaciji stranke, raspoređivanju kadrova i pregovaranju.

Zašto se to radi? Prije svega da bi se sačuvalo sve ono što je Dodik stekao tokom svoje dugogodišnje vladavine, da sve ostane u porodici. Politika u tome značajno pomaže. To je neka vrsta nasljedne demokratije za koju se Milorad Dodik opredijelio.

Omer Karabeg: Da li je Igor Dodik praktično drugi čovjek u stranci, odmah iza oca Milorada?

Stefan Blagić: Iako funkcija, koju Igor Dodik obavlja, to ne govori, mlađi Dodik je de facto postao drugi čovjek SNSD-a. To otvara mnoga pitanja. Prvo je kako će na to reagovati stariji kadar SNSD-a, recimo, Nikola Špirić, Sredoje Nović ili Nebojša Radmanović kojima je tri decenije komandovao Dodik, a sada treba da im komanduje njegov sin. Oni će to teže prihvatiti nego mlađa garnitura koja je pristupila SSND-a prije pet, šest, sedam godina. Mislim da će oni biti skloniji da poštuju buduće liderstvo Dodika mlađeg, nego ovi stariji.

Problem je i kako će se obaviti tranzicija vlasti u partiji. Mnogi autokratski i hibridni režimi budu uzdrmani prilikom tranzicije vlasti zato što neki funkcioneri ne žele da prihvate nasljednika koga je odabrao šef partije, pa dolazi do turbulencija unutar stranke. Dodik mlađi bi se moga naći u sličnom problemu. Mislim da će u tom pogledu biti ključni oktobarski izbori – da li će se Igor Dodik kandidovati za neku od funkcija, recimo, za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kako će se ponašati kad dobije taj mandat.

Mladen Bubonjić: Igor Dodik je svakako drugi čovjek u stranci ako ne formalno, onda neformalno, ne toliko što ga poštuju, već što se boje odmazde Dodika starijeg. Još uvijek se zna ko je apsolutni šef, gospodar ne samo stranke, već i Republike Srpske. Savez nezavisnih socijaldemokrata nije obična politička stranka, već interesna grupa koja je sačinjena od mnogobrojnih klanova.

U okviru SNSD-a postoje čak klanovi sa dijametralno suprotnim interesima koji se međusobno sukobljavaju radi moći, pozicija i privilegija. Za Igora Dodika će biti problem kako namiriti sve te klanove. Tačno je da mu mlada garda SSND-a u značajnoj mjeri daje podršku. Pitanje je da li će uspjeti da skrajne stariju generaciju, da ih namiri i amortizuje njihovu opstrukciju.

Stariji Dodik je to decenijama uspješno radio naizmjenično im prijeteći i nagrađujući ih. Da li mlađi Dodik ima toliko političkog umijeća, lukavosti i mudrosti da sve to izbalansira – to ćemo tek vidjeti.

Željka Cvijanović

Omer Karabeg: Da li bi ustoličenjem Igora Dodika bila pogođena Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH i najbliža saradnica njegovog oca?

Stefan Blagić: Željka Cvijanović se prije godinu dana nametala kao jedno od imena koje je najozbiljnije konkurisalo za poziciju predsjednika SNSD-a. To je bilo nakon presude Miloradu Dodiku kojom mu je zabranjeno obavljanje javnih funkcija, pa se nagađalo da li može ostati na čelu stranke. Tada je ona isplivala kao potencijalna zamjena, a čini mi da ni ona sama nije bila operisana od ambicije da postane predsjednica stranke.

Uostalom, ona je na izborima 2022. godine kao kandidatkinja za članicu Predsjedništva BiH dobila više glasova nego što je Milorad Dodik dobio kao kandidat za predsjednika Republike Srpske. To joj zaista daje leigitimitet tako da ne treba da čude njene ambicije. Međutim, ako Dodik stariji ne odluči da joj prepusti čelo stranke, njena ambicija se neće ostvariti. A on, to sam već rekao, nikome toliko ne vjeruje kao sopstvenom sinu.

Omer Karabeg: Gospodine Bubonjiću, mislite bi se Željka Cvijanović pomirila da joj Dodikov sin bude šef?

Mladen Bubonjić: Mislim da bi. Jer ona zna da ne može da zadovolji sve interese i prohtjeve različitih frakcija u stranci da bi dobila većinsku podršku. Milorad Dodik još uvek ima kapacitet i za nagrađivanje i za kažnjavanje. Željka Cvijanović možda ima podršku nekih frakcija, ali je nema u okviru cijelog SNSD-a. Mislim da je toga i te kako svjesna i ne vjerujem da će rizikovati da ugrozi svoju sadašnju poziciju.

Stefan Blagić: Ali ne treba zanemariti da Milorad Dodik ipak ima izvjesno povjerenje u Željku Cvijanović čim je s njom išao na one sastanke u SAD. Ona je imala značajnu ulogu u skidanju sankcija Dodiku i njegovoj porodici i mislim da joj je on zahvalan. Tako da nju ne bi trebalo potpuno eliminisati. Ali da nije favorit – definitivno nije.

Pedigre

Omer Karabeg: Ima li Igor Dodik ikakav ugled u javnosti ili na njega gledaju samo kao na sina moćnog oca?

Stefan Blagić: Igor Dodik nije bio toliko aktivan u javnosti, tek treba da ga vidimo da li će uspjeti da stekne bar dio harizme i popularnosti koju je imao i još uvijek ima njegov otac. Igor, doduše, ima pedigre koji njegov otac nije imao. Školovan je inostranstvu i za razliku od oca ima lijepe manire.

Da li je u marketinškim agencijama pripreman za preuzimanje stranke – zaista ne znam. Ali ima određene kvalitete. Međutim, ima i nekoliko otežavajućih okolnosti. Koliko god izgledalo da mu politički put olakšava to što je sin Milorada Dodika, to je istovremeno i opterećenje. Jer grijesi njegovog oca će se pripisivati i sinu mada on vjerovatno nije bio ni punoljetan u vrijeme kada mu je otac bio premijer Republike Srpske.

Osim toga, ne treba zaboraviti da je u medijima Igor Dodik dovođen u vezu sa kompanijom Prointer koja je dobila dosta novca iz budžeta zahvaljujući veoma povoljnim ugovorima sa entitetskim institucijama. Sumnjalo se na nepotizam i korupciju.

Mladen Bubonjić: Prije svega, šta podrazumijevamo pod javnošću? Ako pod javnošću podrazumijevamo lojalne SNSD-ovce, oni će na Igora Dodika gledati onako kako im se kaže. Ako Milorad Dodik i njemu bliski mediji kažu da je Igor Dodik ne samo poželjno, nego i jedino pravo rješenje, oni će to prihvatiti.

A dio javnosti koji se protivi vlastima biće protiv toga rešenja kao što je i protiv svega što dolazi od vlasti. Javnost je u Republici Srpskoj oštro podijeljena, pa će takve biti i reakcije na Igora Dodika.

Omer Karabeg: A da li opozicija na njega gleda kao na ozbiljnog protivnika ili samo kao na sina moćnog oca?

Mladen Bubonjić: Svakako da na njega gleda kao na sina moćnog oca i kao na dio vladajuće strukture. Opozicija će ga tretirati kao protivnika. Zasada ne mogu da mu imputiraju sve ono što mogu njegovom ocu, iako, kao što je pomenuo kolega Blagić, postoje spekulacije o njegovoj povezanosti sa firmom koja je dobila značajna sredstva iz budžeta. Ali jasno je da je će Igor Dodik biti postavljen na čelnu poziciju da bi se nastavio s istim trendom.

Predsjednik svega

Omer Karabeg: Da li bi se moglo dogoditi da na oktobarskim izborima ove godine vladajuća stranka kandiduje Igora Dodika za predsjednika Republike Srpske?

Stefan Blagić: O tome se nešto pričalo unazad mjesec, dva, ali sumnjam da će ga kandidovati jer ga nije bilo dovoljno u javnosti, a mislim da dosta ljudi ne gleda na Igora ni blagonaklono, ni sa simpatijama jer je sin Milorada Dodika. Igor Dodik još uvijek nije toliko jaka politička ličnost da bi ga SNSD u ovom trenutku kandidovao za predsjednika Republike Srpske.

On možda ima izvjestan autoritet unutar SSND-a, ali u široj javnosti on nije toliko prepoznatljiv – ni blizu kao njegov otac. Mislim da bi SNSD napravio grešku ukoliko bi odlučio da ga kandiduje. Siguran sam da imaju istraživanja koja im to govore. Zbog toga se kao mogući njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske sve više pominje aktuelni višestruki premijer Savo Minić.

Mladen Bubonjić: Mislim da je sve moguće, pa i Igorova kandidatura, ali ipak sam bliži stavu da će ličnosti iz SNSD-a, koje su politički vidljivije, biti stavljene u prvi plan. Međutim, uopšte nije bitno ko bi iz SSND-a bio na mjestu predsjednika Republike Srpske. Vidimo da se sadašnji predsjednik Siniša Karan gotovo ne pojavljuje u javnosti i ništa ga se ne pita.

Dok je Ana Trišić-Babić bila v.d. predsjednika, vidjeli smo da je na svim putovanjima ona bila Dodikova pratnja iako Dodik formalno nije imao nikakvu funkciju. Suština je u tome da je Dodik neformalni i predsjednik, i premijer, i član Predsjedništva BiH, i predsjednik kućnog savjeta i svega. Tako da u suštini nije bitno ko će biti na kom mjestu.

Dinastički posjed

Omer Karabeg: Dosta zavisi i od Beograda. Da li Igor Dodik ima veze u Beogradu? Da li bi on dobio podršku Beograda ako bi ga otac ustoličio za naslednika?

Stefan Blagić: Sigurno da ima kontakte u Beogradu. I poslovne, a i političke. Ali sve te veze dolaze preko njegovog oca, u to nema nikakve sumnje. Otac mu je obezbijedio mnogo linija koje ga spajaju sa Beogradom, pa će mu, kad bude na čelu stranke, mnoga vrata biti otvorena. Međutim, pitanje je koliko će to vrijediti ako se tamošnja vlast promijeni na izborima.

Mladen Bubonjić: Ako Igor Dodik i ima neke kontakte u Beogradu, to je samo posredno preko svog oca. Još uvijek ga Beograd ne percipira kao značajnu političku ličnost. Rekao bih da u tome zaostaje i za nekim opozicionim prvacima.

Omer Karabeg: I na kraju, da li se može desiti da nakon Dodika oca Republikom Srpskom vlada Dodik sin, pa će se čitav entitet pretvoriti u porodično vlasništvo?

Stefan Blagić: Mislim da će to zavisti od Igora Dodika. Jer onog trenutka kad otac definitivno ode sa političke scene i kada više ne bude imao moć kakvu ima danas, samo će od Igora zavisiti kojim putem će krenuti stranka u političkom i svakom drugom smislu.

Mladen Bubonjić: Svakako postoji mogućnost da Republika Srpska postane porodično vlasništvo. Oni nemaju drugi izbor nego da na sve moguće načine čuvaju moć i vlast zato što gubitkom moći ne gube samo političke pozicije i bogatstvo, nego i mnogo više, čak i slobodu. To je bitka ne samo za ostanak na vlasti, nego i za egzistencijalni opstanak.

(RSE)