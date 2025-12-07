Monstruozni slučaj podvođenja djevojčica u Tuzli dobiva novi zaplet: Policija ima nove dokaze, proširen spisak osumnjičenih

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Uprava policije MUP-a TK ,kako saznaje Raport, zvanično su prošili istragu protiv više osoba kada je u pitanju stravični slučaj iz Živinica i Kalesije u kojem je osam osoba, od čega su četiri pripadnika MUP-a TK, uhapšeno i pritvoreno zbog vrbovanja i seksualnih odnosa s dvije maloljetnice iz Doma za nezbrinutu djecu u Tuzli.

Produžen pritvor još za dva mjeseca

Njima je prošle sedmice produžen pritvor još za dva mjeseca.

Saznajemo da se uskoro može očekivati i nova policijska akcija pa i hapšenje više osumnjičenih osoba, među kojima su i određeni pripadnici MUP-a TK. Tužilaštvo TK aktivno u saradnji s Upravom policije radi na ovom slučaju i već imaju čvrste dokaze o umiješanosti drugih osoba iz Tuzlanskog kantona, na šta se od početka i sumnjalo.