Monstruozni slučaj podvođenja djevojčica u Tuzli dobiva novi zaplet: Policija ima nove dokaze, proširen spisak osumnjičenih
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Uprava policije MUP-a TK ,kako saznaje Raport, zvanično su prošili istragu protiv više osoba kada je u pitanju stravični slučaj iz Živinica i Kalesije u kojem je osam osoba, od čega su četiri pripadnika MUP-a TK, uhapšeno i pritvoreno zbog vrbovanja i seksualnih odnosa s dvije maloljetnice iz Doma za nezbrinutu djecu u Tuzli.
Produžen pritvor još za dva mjeseca
Njima je prošle sedmice produžen pritvor još za dva mjeseca.
Saznajemo da se uskoro može očekivati i nova policijska akcija pa i hapšenje više osumnjičenih osoba, među kojima su i određeni pripadnici MUP-a TK. Tužilaštvo TK aktivno u saradnji s Upravom policije radi na ovom slučaju i već imaju čvrste dokaze o umiješanosti drugih osoba iz Tuzlanskog kantona, na šta se od početka i sumnjalo.
Kako smo ranije objavili, pod lupom i istragom Tužilaštva više je pripadnika MUP-a TK koji su bili dio grupe uhapšenog Besima Kopića, načelnika policije iz Kalesije koji se vodi kao organizator i ključna osoba koja je uz prijetnje tjerala djevočice na prostituciju i uzimala im procenat.
Podsjetimo, MUP TK uhapsio je i policajce Miralema Halilovića, načelnika krim odjela u Živinicama, te policajce Jasmina Modrića i Dževada Požegića. Svi su, kako je utvrđeno, imali seksualne odnose s djevojčicama uz prethodnu saglasnost Kopića. On je, kako je saopćeno također imao odnose sa maloljetnicama i uzimao je im je novac i podvodio ih prijateljima i poznanicima.
U pritvoru je pofesor Zijad Jagodić
Za odnose su plaćali od 150 do 500 maraka, ali dokazi koje su prikupljeni posebnim istražnim radnjama govore da je riječ o široj monstruoznoj mreži dječije prostitucije. U pritvoru su i univerzitetski profesor Zijad Jagodić teSulejman Šehić, vlasnik kompanije za autodijelove Talih iz Živinica, Nedim Avdić zvani Gedora, te konobar iz Kopićevog ugostiteljskog objekta Febi Šemsudina Kadrića.
(Kliker.info-Raport)
