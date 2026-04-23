Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je da je njegova zemlja spremna obnoviti rat protiv Irana i vratiti ga u “mračno kameno doba”, izvještava javni servis BBC.

Također je zaprijetio da će vratiti “Iran u mračno i kameno doba” napadom na energetsku i ekonomsku infrastrukturu.

“Ovaj put napad će biti drugačiji i smrtonosan i zadaće razorne udarce na najbolnijim mjestima, što će potresti i srušiti njegove temelje”, rekao je Katz.

To odražava prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa ranije u aprilu, kada se zavjetovao da će bombardirati Iran i poslati ga “nazad u kameno doba” ukoliko ne postigne “prihvatljiv” dogovor o okončanju rata.

