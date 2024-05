Moćni biznismen odlučio ‘propjevati‘ : Sprema se hapšenje koje će izazvati totalni kaos

Sljedećih dana mogao bi biti uhapšen bivši dugogodišnji predsjednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović. To smo doznali iz dobro obaviještenih izvora u Podgorici bliskih tom nekadašnjem crnogorskom lideru.

Dakle, kako se priča po Podgorici, državno tužiteljstvo, koje je sada pod kapom vladajuće prosrpske koalicije, to bombastično uhićenje priprema nakon što se navodno dogovorilo s nedavno iz Velike Britanije izručenim “biznismenom” Duškom Kneževićem koji je navodno pristao surađivati i biti “zaštićeni svjedok pokajnik”.

Naravno, sve je to pod trostrukim “navodno” i “priča se”, ali Podgorica je mali grad i nešto takvo ne bi bilo nešto neočekivano. Konačno, predstavnici radikalne prosrpsko-proruske opcije Milan Knežević i četnički vojvoda Andrija Mandić, sada na poziciji predsjednika Skupštine, stalno su u predizbornim nastupima obećavali da će “Đukanovića smjestiti iza rešetaka”, a sada kada imaju potpunu vlast u svojim rukama, moguće je da su se odlučili na taj korak.

Podsjetimo da su baš Milan Knežević i Andrija Mandić bili osuđeni zbog sudjelovanja u pokušaju državnog udara 2016. godine, ali presuda nikada nije provedena u djelo, a sada se, kada se promijenila vlast, sudski postupak ponavlja. Inače, Milo Đukanović više nema nekakve političku funkciju; izgubio je na predsjedničkim izborima, a napustio je i čelno mjesto Demokratske stranke socijalista (DPS), koja je preko 30 godina bila vodeća struktura uz Crnoj Gori.

Naime, i prije izručenja se oglašavao u nekim crnogorskim medijima, gdje je poručivao da je sve dokaze koje ima protiv Mila Đukanovića i koje je do sada iznio i prijavio spreman “dati tužiteljstvu”. Duško Knežević je dugo bio jedan od “poduzetnika bliskih tadašnjoj vladajućoj garnituri”. Protiv Kneževića se vodi više krivičnih postupaka, a taj bivši direktor Atlas grupe je u više slučajeva optužen da je ili prevario klijente vlastite banke ili zloupotrebio položaj, kao i za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. No, kako navode crnogorski mediji, Duško Knežević je i prije izručenja poručio da dolazi “u Crnu Goru s plavom torbom, a od njenog sadržaja mnogima neće biti dobro”.

Osim toga, nedavna hapšenja bivšeg specijalnog državnog tužitelja Milivoja Katnića, koji zbog tog trenutačno štrajka glađu, zatim Zorana Lazovića, bivšeg visokog dužnosnika u crnogorskom MUP-a, te Jelene Perović, direktorice Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), znak je da se obruč sve više steže oko samog Mila Đukanovića te da ta nagađanja po Podgorici drže vodu. Stroga se čini da bi Milo Đukanović mogao biti sljedeća meta. A sve to navodno je dirigirano iz Beograda, odnosno iz ureda srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je definitivno krenuo u “osvajanje Crne Gore”, a Đukanovićevo zatvaranje i njegova konačna korupcijsko-kriminalna diskreditacija bili bi kruna tog “pothvata”.

Naime, Mila Đukanovića već dugo sumnjiče da ima “prste u pekmezu” i ima “putra na glavi” te ga optužuju da je vrh crnogorske “koruptivne hobotnice”. Podsjetimo da ga je sud u Bariju svojedobno teretio zbog sumnje na šverc cigaretama, a i u Bruxellesu su izražavali negodovanje zbog njegovih sumnjivih poslova i “toleriranja kriminalnih radnji” te dugogodišnje vladavine, preko 30 godina. No, ovo ima ipak i drugačiji predznak. Ovo nije samo borba s kriminalom i korupcijom nego i, možda i prije svega politički obračun s bivšim vlastima, a pogotovo se želi dotući procrnogorsku struju kojoj je Milo Đukanović simbol, bez obzira na optužbe zbog kriminala i zloporabe položaja. Ovo je riskantna političko-kriminalna igra koja bi mogla zapečatiti sudbinu Crne Gore kao neovisne države.

U Crnoj Gori već neko vrijeme ključa, a sukob između prosrpske i procrnogorske struje dosegao je kulminaciju. Osim toga, evidentan je i sve veći raskol unutar prosrpske opcije, pogotovo u trokutu predsjednik Jakov Milatović, premijer Milojko Spajić te predsjednik Skupštine i inače četnički vojvoda Andrija Mandić. Vrhunac sukoba, koji se više ne da sakriti, došao je zbog glasanja Crne Gore za Rezoluciju o Srebrenici u UN-u i odugovlačenja oko Rezolucije o Jasenovcu koja se priprema u crnogorskoj Skupštini te zahlađenja odnosa s BIH i Hrvatskom posljednjih dana, kada je, recimo, visokim crnogorskim dužnicima zabranjeno da dođu na prijam povodom Dana državnosti Hrvatske.

No sadašnja vladajuća koalicija smatra da se treba obračunati s njim i cijelom tom procrnogorskom suverenističkom strukturom, pogotovo jer je ta koalicija trenutačno zapala u krizu te se pribojava da bi Vlada mogla pasti i da bi se do kraja godine moglo izaći na izbore, a onda bi bila propuštena šansa da se Milo Đukanović privede. Nije tajna da su u velikom sukobu predsjednik Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić, koji su zajedno osnovali sada vladajuću stranku Evropa sad! No uhićenje Mila Đukanovića bilo bi prvorazredni događaj s mogućim dalekosežnim posljedicama jer evidentno je da to hapšenje i eventualni proces ne bi imali samo “kriminalni biljeg” nego bi nosili i veliki politički teret obračuna sadašnjih prosrpskih vlasti da razbiju svoje procrnogorske suparnike. I moglo bi dodatno izazvati sukobe u ionako rastrojenom i raskoljenom crnogorskom društvu.

(Jutarnji list)