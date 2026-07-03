Milijarder i tehnološki investitor Peter Thiel izdao je niz provokativnih upozorenja i predviđanja o budućnosti umjetne inteligencije i Zapada. Optužio je papu Lava XIV da nesvjesno služi kao “kineski komunistički agent” zbog pozivanja na regulaciju umjetne inteligencije i upozorio na “demokratsko-socijalističko preuzimanje” Demokratske stranke u Sjedinjenim Državama.

Thiel, suosnivač Palantira i PayPala i rani pristalica predsjednika Donalda Trumpa, koji je također pomogao u pokretanju karijere potpredsjednika J.D. Vancea, dao je svoje izjave na Festivalu ideja Aspen u Coloradu tokom panela s politikologom Francisom Fukuyamom. Događaj nije sniman, ali je novinarima bilo dozvoljeno da bilježe, izvještava CNN.

Vatikan, umjetna inteligencija i svjetska dominacija

Thiel je direktno napao Vatikan tokom diskusije, optužujući papu Lava XIV – prvog papu iz Sjedinjenih Država – da nenamjerno promovira kineske interese zalažući se za stroži međunarodni nadzor nad umjetnom inteligencijom.

U maju je papa Lav XIII u svojoj prvoj enciklici „Magnifica Humanitas“ rekao da vještačka inteligencija „mora biti razoružana“ i pozvao na jaču međunarodnu regulaciju te tehnologije.

Thiel tvrdi da papina poruka može odjeknuti kod nekih Amerikanaca, ali da je malo vjerovatno da će biti poslušana u Kini, zbog čega enciklika prijeti da uspori samo jednu stranu u „trci SAD-a i Kine“ za napredak u vještačkoj inteligenciji.

Po njegovom mišljenju, to znači da papa Lav XIII „radi za kineske komuniste“. Njegova karakterizacija pape kao kineskog agenta izazvala je smijeh kod publike u Aspenu. Vatikan nije odgovorio na zahtjev za komentar. Tenzije između tehnološkog milijardera i Vatikana nisu ništa novo.

Predavanja o Antikristu

U martu je Thiel održao niz predavanja o Antikristu samo za pozvane u Rimu, samo nekoliko blokova od Svete Stolice. Predavanja su navodno razljutila Vatikan i navela dva katolička univerziteta da se javno distanciraju od domaćinstva događaja.

Thiel je zatim tvrdio da se Antikrist možda neće pojaviti kao pojedinac, već kao svjetska vlada koja preuzima vlast, obećavajući da će zaštititi čovječanstvo od egzistencijalnih prijetnji poput umjetne inteligencije ili globalnog zagrijavanja.

Debata između Thiela i Fukuyame, pod nazivom “Čovječanstvo na kraju historije”, označila je značajan pomak u odnosu na njihov posljednji susret prije 14 godina.

2012. godine, uglavnom su se bavili uzrocima onoga što Thiel smatra “tehnološkom stagnacijom”, raspravljajući o nejednakosti prihoda, neuspjesima tehnologije čiste energije i zastoju američkih infrastrukturnih projekata poput brze željeznice. Ali dok se njihov prethodni razgovor fokusirao na ekonomska pitanja, ovaj put su dvojica muškaraca uokvirila sudbinu zapadne demokratije drastičnijim terminima.

“Demokratsko-socijalističko preuzimanje”

Fukuyama je poznat po svojoj tezi o “kraju historije”, koja tvrdi da bi liberalna demokratija mogla biti krajnji oblik vladavine nakon Hladnog rata. Tokom panela u Aspenu, Fukuyama je tvrdio da najveća opasnost leži u napuštanju institucija koje su održavale demokratiju.

Thiel se nije složio, tvrdeći da su upravo te institucije postale motori paralize i da su decenije tehnološke stagnacije gurnule zapadnu politiku ka većoj nestabilnosti: “Svi ovi čudni zaobilaznici kojima je politika krenula duboko me progovaraju.”

Thielovi politički stavovi izazvali su kritike nekih autora i mislilaca, koji kažu da njegovo nepovjerenje u demokratske institucije i entuzijazam za upravljanje elitama predstavljaju oblik “tehno-autoritarizma”.

Odgovarajući na Fukuyamin argument da, uprkos rastućem ekstremizmu, liberalna demokratija ostaje najbolji politički sistem, Thiel je upozorio da krajnje ljevičarske snage sve više dominiraju američkom politikom. “Mislim da će doći do demokratsko-socijalističkog preuzimanja Demokratske stranke”, rekao je.

Rastući uticaj

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada su samoproglašeni demokratski socijalisti ojačali svoj utjecaj unutar Demokratske stranke, a posebno izborom Zohrana Mamdanija za gradonačelnika New Yorka prošle godine, nakon čega je uslijedio niz pobjeda demokratskih socijalističkih kandidata na predizborima za gradonačelnika i kongres ove godine.

“Republikanska stranka nije toliko važna. Manje je važna”, rekao je Thiel. „Kada Demokratska stranka propadne, ova zemlja je gotova.“ Uoči 250. godišnjice usvajanja Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, Thiel je također tvrdio da je Američka revolucija u osnovi pogrešno shvaćena.

„Postoje svi ti protesti protiv Trumpa: Ne želimo kraljeve, želimo vladavinu prava“, rekao je Thiel. Američku revoluciju nije prikazao kao borbu protiv kralja Georgea III, već kao pobunu protiv svemoćnog britanskog parlamenta, čiji su predstavnici vršili „totalitarnu“ kontrolu.

Prema Thielu, Ustav SAD-a je osmišljen kao korektiv za britansku “tiransku vladavinu advokata”, pri čemu je predsjedništvo, kako je rekao, osmišljeno da bude “moćnije od kralja Georgea III”.

Palantir i vlada SAD-a

Uporedio je američki ustavni sistem sa današnjom Evropskom unijom, koju je opisao kao stagniranu, pravilima ograničenu birokratiju u kojoj su ljudi “NPC-ovi” – likovi koji nisu igrači u video igrama – bez moći donošenja odluka. “EU je vladavina prava”, rekao je Thiel. “To je kao loša vještačka inteligencija.”

Thiel je također govorio o Palantir-u, softverskoj kompaniji koju je suosnovao, i njenim bliskim ugovornim odnosima sa američkim saveznim agencijama, uključujući Pentagon i Službu za imigraciju i carine. Uprkos milijardama dolara vrijednim poslovima sa nacionalnim sigurnosnim establišmentom, kompanija “nije neraskidivo povezana” sa “američkom dubokom državom”, rekao je Thiel.

Nazvao je čelnike kompanije „lojalnim disidentima“ i dodao da ni on ni trenutni izvršni direktor Palantira, Alex Karp, nemaju vladine sigurnosne provjere. Palantir nije odgovorio na zahtjev za komentar. Zastrašujući utjecaj koji tehnološke kompanije imaju, rekao je Thiel, „jedna je od stvari koja je zapravo zdrava za Sjedinjene Države“, jer to znači da su „centri moći raštrkani po ovoj zemlji“.

Potencijalna izborna namještaljka

Kao primjer višestrukih centara moći, ponudio je neutemeljenu teoriju zavjere da bi kompanija za umjetnu inteligenciju Anthropic – „osviještena liberalna kompanija“ za koju je rekao da „pobjeđuje u utrci za umjetnom inteligencijom“ – mogla „namjestiti izbore 2028.“ u korist demokrata.

Anthropic, rekao je Thiel, koristio bi svoje vodeće modele umjetne inteligencije kako bi „potpuno nadmudrio“ sve ideološke napore koje bi Elon Musk mogao napraviti u suprotnom smjeru putem X. Anthropic je odbio komentirati, pozivajući se na jednu od svojih nedavnih objava na blogu o integritetu izbora i političkoj pristranosti.

Uprkos vlastitoj desničarskoj libertarijanskoj politici, Thiel je rekao da preferira ideju da SAD imaju konkurentske centre moći u odnosu na situaciju poput “Rima ili Rusije”, jer “ne želite da sva moć teče u Washington”.

(Kliker.info-Index)