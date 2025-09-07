Mmontaža koju je objavio Trump a prenijela i Bijela kuća : “Obožavam miris deportacija ujutro”

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj mreži Truth Social objavio je montažu inspiriranu filmom Apocalypse Now na kojoj je prikazan u vojnoj uniformi ispred panorame Chicaga. U pozadini se vidi plamen.

“Obožavam miris deportacija ujutro… Chicago će uskoro saznati zašto ga zovemo Ministarstvo rata”, napisao je Trump koji je nedavno Ministarstvo obrane preimenovao u Ministarstvo rata.

Na montaži piše “Chipocalypse Now”, u pozadini lete helikopteri.

Objavu je prenijela i Bijela kuća, uz emotikone helikoptera.

Objava dolazi u trenutku dok se tristo saveznih agenata u Chicagu sprema pojačati akcije protiv neregistriranih migranata. S druge strane oko 200 prosvjednika jučer je blokiralo Centar za obradu imigranata (ICE).

Guverner Illinoisa JB Pritzker i gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson pozivaju prosvjednike da izbjegavaju nasilne sukobe koji bi predsjedniku mogli dati razlog da uvede Nacionalnu gardu, čime je Trump već zaprijetio.

Pritzker je upozorio Trumpovu administraciju da će, ako savezne snage provedbe zakona učine bilo što ilegalno tijekom racija, to pitanje pokrenuti na sudu.

“Predsjednik Sjedinjenih Država prijeti ratom protiv jednog američkog grada. Ovo nije šala. Ovo nije normalno”, napisao je Pritzker na X-u.

“Donald Trump nije ‘snažan vođa’, on je uplašen čovjek. Illinois se neće dati zastrašiti od strane samozvanog diktatora.”

