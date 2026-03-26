U organizaciji Richmond Park Schools, u petak, 27. marta, bit će upriličeno svečano otvaranje 17. Bosnian Science Project Olympiad (BOSEPO 2026), međunarodne naučno-istraživačke olimpijade koja već sedamnaestu godinu okuplja talentirane učenike iz Bosne i Hercegovine i svijeta.

Ceremonija otvaranja planirana je u 9 sati u prostorijama Richmond Park Schools na Ilidži, nakon čega će uslijediti svečano rezanje vrpce i izjave za medije, te obilazak izložbe učeničkih projekata.

BOSEPO predstavlja platformu za promociju znanja, inovacija i istraživačkog rada mladih kroz naučne projekte i kratke filmove, s ciljem razvoja kritičkog mišljenja, kreativnosti i interesa za nauku.

Svečanom otvaranju prisustvovat će federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković, zamjenik gradonačelnika Sarajevo Predrag Puharić, kao i predstavnici Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.

Očekuje se učešće brojnih domaćih i međunarodnih takmičara, predstavnika obrazovnih institucija te zvanica iz javnog života, a organizatori ističu da događaj pruža priliku za afirmaciju pozitivnih priča o mladima, obrazovanju i inovacijama u Bosni i Hercegovini.