Mladen Ivanić : “Utisak je da je Milorad Dodik u svojoj glavi stvorio ideju da je njemu pripala ta istorijska uloga da riješi pitanje Srba u BiH…” (VIDEO)

“Ulazak u Evropsku uniju odgovara malom broju ljudi na političkog sceni u BiH jer nikome od njih ne odgovara dogovor oko ključnih pitanja, a kompromis je svakako moguć ukoliko postoje volja i želja”, kaže bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

On kaže da je motiv sastanka Dodika, Čovića i “Trojke” i razgovor o izmjeni izbornog zakona bila želja da se dobije datum za početak pregovora i signal da se ide dalje na evropskom putu.

“Mislim da je to prije svega važno trojci jer na tome grade svoj politički autoritet. Dodik je želio da smanji pritisak na sebe i da se ne desi nametanje izmjena od strane visokog predstavnika u BiH, dok Čoviću odgovara jer želi da promijeni način na koji se bira član Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda”, rekao je Ivanić u emisiji “Mat” BN TV.

Dodaje da je problem u BiH taj što niko ne želi kompromis, te da su svi počeli da se ograđuju i da finalizuju dogovor.

“Svako testira mišiće, pokušava da pokaže velikim braniocem bilo srpskog interesa, bilo integriteta BiH upornim instistiranjem na tome da nam ne trebaju entiteti. To nije realno. Nikome ovdje nije ustvari stalo do kompromisa kojim bi se ispunili uslovi za ulazak u EU. Kad bi se to dobilo, a da j” pobijedim, nemam ništa protiv, ko god da sam ja, bilo koja strana. To nije moguće. Bez kompromisa mi nećemo napraviti iskorak u tom pravcu”, navodi Ivanić.

Smatra da nije realan pozitivan odgovor iz Evropske unije o početku pregovora sa BiH u martu.

“Jedan dio EU želi da se nešto desi ali nemaju ništa realno što je BiH uradila da se za to uhvate. Skeptičan sam po tom pitanju jer su mnoge zemlje skeptične prema zapadnom Balkanu i mišljenja su da to područje može samo da im zada glavobolju”, objašnjava Ivanić.

Upitan zašto Dodiku ne odgovara kompromis, Ivanić kaže da postoje dva razloga.

“Takva politika mu donosi glasove, a drugi razlog je taj što kompromisom gubi svoj identitet, svoju žestinu, a stiče se utisak da je u svojoj glavi stvorio ideju da je njemu pripala ta istorijska uloga da riješi pitanje Srba u BiH i stvori neki nezavisni RS”, zaključuje Ivanić.

(Kliker.info-BNTV)