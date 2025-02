Mladen Ivanić: Smjenom Dodikovih ministara Čović popušta

„Kako je počelo, dvije Trojke djeluju da su dovoljno jake da izbace Milorada Dodika i SNSD iz vlasti na državnom nivou i pitanje je samo odluke i s jedne i s druge strane, da li će na tome nastaviti da insistiraju. Naravno, Dragan Čović ima razloge zašto misli da bi sadašnja struktura vlasti trebala da ostane i ja ga potpuno razumijem“, kazao je Ivanić na početku razgovora za Federalnu televiziju.

Korisno je Čoviću, smatra Ivanić, da Dodik i dalje ostane na vlasti i da na sebe uzima udare – da mu krči put i stvara uslove za afirmaciju političkih ciljeva koje on ima.

„Međutim, ključ je u tome da li će doći do smjene još ova preostala dva ministra. Ako i ta dva ministra odu, Vijeće ministara praktično ne postoji, ne može imati sjednice ili ne može odlučivati na pravi način. Ne vjerujem da će Čović onda na sebe da uzme teret, da on bude osoba koja će mjesecima držati takvo stanje, jer to onda znači praktično da u BiH ne bi bilo Vijeća ministara. Tako da vjerujem da će nakon toga i on, nerado, prihvatiti neku vrstu formiranja novog Vijeća ministara koje bi mogli činiti najvjerovatnije Trojka, HDZ i tri opozicione partije iz Republike Srpske“, rekao je.

Upitan šta bi značilo u ovom momentu kad bi Trojka popustila Čoviću i da ostanu u vlasti s Dodikom, kaže:

„Moguće je da ako Dodik njima nešto obeća, ako obeća da će neke stvari uraditi za koje oni smatraju da su važne, da onda i oni naprave korak. To je pitanje njihovih odnosa. Moguće da on bude spreman da napravi kompromis. Znate, Dodik je čovjek koji je u stanju zarad pragmatskog opstanka na vlasti da čini i potpuni salto mortale, znači da se potpuno preokrene, 180 stepeni da zaokrene svoj politički pristup. Mislim da su za to male šanse, ali ako dođe do neke vrste dogovora, onda znajte da je Dodik nešto ozbiljno obećao Trojki. To je moje mišljenje“.

Na pitanje koliko dugo može Čović sjediti na dvije stolice – jednoj koja vodi evropskom putu i drugoj s Dodikom, Ivanić je ocijenio da je Čović ‘vrlo pragmatski orijentisan političar koji dobro poznaje prilike u BiH, zna sve aktere i zna prilagoditi sebe svemu tome’.

„Iskreno mislim da će on povlačiti pragmatske poteze. Dakle, nakon nekog vremena, ako se desi smjena dva ministra, doći će do formiranja novog Vijeća ministara i ono će 90% biti sastavljeno od opozicije. Tada ćemo vjerovatno doći u novu neku vrstu političke krize jer pretpostavljam da će SNSD, kao što je i najavio, i već počeo, iskoristiti taj mehanizam nedolaska na sjednice i time praktično blokade Doma naroda. Koliko to SNSD može nositi, to je drugo pitanje. Mislim da – ako je njemu istinski motiv Republika Srpska, neće taj mehanizam dugo koristiti i prihvatit će realnost. On će, naravno, odmah uzeti svoju politiku i početi pričati o izdajnicima i sličnim stvarima kao nelegitimnim predstavnicima srpskog naroda, iako je on nekad izabran za predsjednika Vlade sa samo dva poslanika“, naglasio je on.

O Dodikovim izjavama da je opozicija iz RS-a grobar ovog bh. entiteta, ukoliko uđe u vlast na državnom nivou, Ivanić kaže da Dodik i SNSD polaze od pretpostavke da je njima sve dozvoljeno, a drugima ništa.

„To znači, njima je dozvoljeno biti i sa SDA, jer su bili sa SDA, njima je dozvoljeno i da budu sa Trojkom, jer su bili sa Trojkom, a ko god drugi bi to eventualno radio, on je izdajnik. To samo govori o tome kakvo je poistovjećivanje sebe i Republike Srpske. Dakle, kod njega postoji ta jedna duboka uvjerenost da je on taj koji jedini brani RS, a sve drugo mimo njega, pa čak i dobar dio njegovih samih saradnika, nisu pravi ljudi koji su predstavnici RS-a. To je, naravno, jedna potpuno iskvarena teza, koja apsolutno ne stoji“, poručio je.

Kako je naveo, opozicija u RS-u je jako opredijeljena da čuva ustavne nadležnosti RS-a i to i Trojka mora da zna.

„Neće opozicija iz Republike Srpske, ako uđe u Vijeće ministara, biti toliko nagodna kako neko možda očekuje. Za razliku od Dodika, opozicija ima želju da čuva institucije Republike Srpske i sigurno neće dati nikakve promjene nadležnosti, ali je istovremeno zainteresovana da postoji funkcionalna Bosna i Hercegovina. Dakle, nema blokada, da se donose zakoni i da se ide ka evropskom putu, da dolazi do ekonomskog napretka. Jer opozicija smatra, i mislim s pravom, da je to korisno i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini“, naglašava Ivanić.

Za Federalnu televiziju je otkrio i hoće li biti glavni pregovarač BiH sa EU-om.

„Čuo sam da je bilo nekih razmišljanja o tome – ne bih, ja sam davno rekao da sam, što se političke karijere tiče, taj svoj dio završio i tu sam zaista ozbiljan kad to kažem. Imam neke svoje razloge, moj život je vrlo lijep, sređen i kad jednom kažete da nećete više u politiku, onda – ne. S druge strane, generalna pozicija tog pregovarača je malo, u našim uslovima, previše politički napuhana. Glavni pregovarač je u osnovi birokrata koji treba da poznaje strukturu, institucije, vlasti u BiH, ali jednako tako i strukturu i ključne pravne poluge EU“, kazao je, dodavši da to nije nikakva politička ličnost koja bi mogla nešto spektakularno da promijeni. „Niti je ta uloga za mene, a i moja odluka da ne ulazim više u politiku je definitivna“, poručio je.

Govorio je Ivanić i o dešavanjima u Srbiji, kazavši da je u toj državi ‘na djelu neka vrsta ozbiljnih društvenih promjena’.

„Iskreno, ne želim u to previše da ulazim, jer kad sam bio član Predsjedništva, uporno sam zastupao jednu tezu, moram se toga držati, mi ne treba da se petljamo u odnose u Srbiji kao što ni oni ne treba da se petljaju u odnose u RS-u, ni u BiH. Za taj moj stav platio sam visoku cijenu. Dakle, mislim da nije naše da tamo kažemo trebate ovako ili trebate onako. Treba da gledamo, naravno s interesom, i da budemo motivisani da Srbija bude stabilna, ali kuda će ići Srbija – to treba da odluče ljudi u Srbiji“, smatra on.

Osvrnuo se i na događanja u svijetu – sve je puno nepredvidivo, na političkoj sceni imamo predsjednika Donalda Trumpa kao specifičnu ličnost koja je ušla u vrlo kontroverzne poteze na samom početku.

„Za mene najdugoročnije posljedice bi moglo imati uvođenje carina. I to posebno zemljama koje dolaze iz zapadnog svijeta. Uvođenje carina jednoj Kanadi ili Evropskoj uniji je bilo doskora apsolutno nezamislivo. To mijenja potpuno temelje upravo tog zapadnog društva. Ako se na tome istraje, to će imati najozbiljnije posljedice“, objasnio je.

Komentirao je i Trumpovu ideju preseljenja Palestinaca.

„To je praktično nemoguće provesti. Nekome ona može djelovati vrlo jednostavno, ali mislim da je ona sadržajno vrlo problematična. Tu generalno na Bliskom istoku teško da može u nekom kratkom roku doći do potpunog rješenja“, kazao je.

