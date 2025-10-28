Mladen Ivanić : Dogovor s Amerikancima – Dodikov poraz?

Privatizacija u Republici Srpskoj često je značila – jeftino prodaj, pa isto to skupo kupi. Iza takvih transakcija, po pravilu, krila se unosna politička trgovina. Šta je sve na taj način prodato u RS-u, pitali smo bivšeg člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića, osnivača i počasnog predsjednika PDP-a. U razgovoru za Mrežu govorio je Ivanić te otkrio ima li milion maraka za troškove, hoće li čuvati PDP i šta zaista misli o Drašku Stanivukoviću.

Na pitanje o američkim sankcijama i najavama o njihovom ukidanju, Ivanić je rekao da SNSD “definitivno jeste prevario narod”.

„Dizali su nepotrebno tenzije, donosili zakone koje nisu razumjeli i na kraju sami poništili ono što su predstavljali kao uspjeh“, kazao je.

Dogovor s Amerikancima – Dodikov poraz?

Smatra da će se pravi odgovor znati tek kada se vidi sadržaj dogovora s Amerikancima.

„Ako je ukidanje sankcija – Dodikova pobjeda. Ako ih ukidaju uz njegov politički kraj – onda je to njegov poraz“, pojasnio je. Ipak, dodaje, ne vjeruje u „superpozitivan ishod“ ni za Dodika ni za RS.

O mogućnosti ustupaka prema SAD-u, poput koncesija na rude ili litij, Ivanić kaže da to nije presudno, jer se, prema njegovom mišljenju, radi o „političkim koncepcijama, a ne o poslovnim dilovima“.

„Ne vjerujem da će oni odustati od Daytona, niti da će biti nekih spektakularnih promjena. Ne mislim ni da će se ostvariti nerealna očekivanja Sarajeva u vezi centralizacije, ali ni dramatični zaokret Amerikanaca prema Republici Srpskoj kojeg sanja SNSD“, rekao je Ivanić.

Ekonomija i korupcija u RS-u

Ivanić se osvrnuo i na kupovinu kompanije Comsar Energy, rekavši da je riječ o “čistoj korupciji i izvlačenju novca”.

„Data je koncesija na ugalj, čovjek ništa nije uradio, a onda je otkupljeno za 240 miliona. Šta možete reći osim da je u pitanju korupcija i interes? To je postalo standard kod vlade SNSD-a“, rekao je.

Na pitanje može li ukidanje američkih sankcija utjecati i na stav Evrope, Ivanić odgovara da u to ne vjeruje:

„Evropa neće mijenjati stav. Dodik je politički zamrznut, to je jasno. Niko neće zbog njega mijenjati principe.“

Milion maraka? Neka narod sudi

Govoreći o izjavama da je Nenad Nešić uplatio 1,37 miliona maraka kao učešće, Ivanić kaže da on takav novac nema:

„To su ogromne sume. Građani bi trebalo da razmisle da li žele da podržavaju takve ljude.“

Referendum i političke tenzije

Odgovarajući na pitanje o najavljenom a neodržanom referendumu u RS-u, Ivanić je rekao kako je smatrao da je Dodik ozbiljniji.

„Dodik je prihvatio sve odluke, uključujući i one visokog predstavnika. Ako ih prihvataš – čemu onda referendum?“

Govoreći o unutarstranačkim napetostima u SNSD-u i mogućnosti da Dodik sina postavi za vođu stranke, Ivanić kaže:

„Nikad to ne bih uradio, ali ja nisam Dodik. Moguće je sve. No, SNSD bez Dodika dugoročno neće opstati.“

Ne vidi jasnog nasljednika ni među imenima koja se spominju: „Ne vidim nikoga od njih ko može da iznese tu snagu.“

O mogućnosti raspada stranke, Ivanić kaže da bi to moglo biti „korisno za Republiku Srpsku“.

„Očekujem da im se dogodi ono što se desilo DPS-u u Crnoj Gori – pad s vlasti i unutrašnji raspad“, rekao je.

Prijevremeni izbori

Na pitanje o eventualnim prijevremenim izborima u RS-u, Ivanić naglašava važnost institucionalnog kontinuiteta:

„Bitno je da institucije ispune obavezu – ako predsjednik ne može da obavlja funkciju, moraju se održati izbori.“

Podržao je opozicionog kandidata Blanušu, za kojeg kaže da „predstavlja sve suprotno od onoga što je RS imala do sada“ – kulturan, obrazovan, tolerantan, a ne čovjek praznih fraza.

Podsjetio je i na izbore 2014. godine, kada je pobijedio Željku Cvijanović:

„Pobijedio sam zahvaljujući jedinstvu opozicije i ličnom autoritetu. I danas vjerujem da se SNSD može pobijediti – samo treba vjerovati da je to moguće.“

Na pitanje da li bi se vratio u politiku, odgovorio je odlučno:

„Ne. Kada donesem odluku, stojim iza nje.“

O Sigurnoj Srpskoj i Drašku Stanivukoviću

Što se tiče novog pokreta SigurnaSrpska, Ivanić kaže da podržava objedinjavanje, ali ne i gašenje PDP-a.

„Ako je cilj stvaranje šire koalicije – podržavam. Ali ako znači gašenje PDP-a – bit ću protiv.“

O mlađim političarima, Ivanić kaže da „mladost nije problem ako postoji orijentacija i dobar ideološki pravac“.

Za Draška Stanivukovića smatra da ima energiju i potencijal, ali i „sklonost da se zaleti i stvori konfuziju“.

Treći entitet i odnosi s Beogradom

Na kraju, komentirajući Dodikovo navodno spominjanje mogućnosti trećeg entiteta ruskom ministru Lavrovu, Ivanić poručuje:

„Ne vjerujem da je Dodik Lavrovu išta rekao, možda obrnuto. Treći entitet je nerealna priča, jer bi značio otvaranje Daytona.“

Za odnose s Beogradom kaže da su „institucionalni, ne lični“:

„Predsjednik Srbije ima obavezu sarađivati s predsjednikom RS-a, ko god to bio.“

O situaciji u Srbiji kaže da je „specifična i bez presedana“, ali vjeruje da će izbori 2026. „pokazati realnu političku snagu i vlasti i opozicije“.

(Kliker.info-FTV)