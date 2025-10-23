Mladen Ivanić : Dodik je ucjenjen, vlast SNSD-a je oslabila Republiku Srpsku, a ojačala BiH (Video)

„Vlast Milorada Dodika je oslabila Republiku Srpsku, a ojačala Bosnu i Hercegovinu. Dodik je ucijenjen čovjek koji je otvorio vrata velikim igračima da dobiju ono što im treba. Pobedio je institucije da bi sebi olakšao, a sve to na štetu Republike Srpske“, rekao je bivši srpski član Predsedništva BiH, Mladen Ivanić u emisiji MAT BN televizije.

Nakon dogovora sa Amerikancima iza scene, za v.d. predsjednika Republike Srpske izabrana je Ana Trišić – Babić, a Narodna skupština ukinula je ranije usvojene zakone, prije svega Zakona o imovini Srpske. Time je Narodna skupština Srpske ojačala Bosnu i Hercegovinu i oslabila Srpsku, smatra Ivanić.

„Krajnji rezultat toga je puni legitimitet Ustavnog suda BiH koji je Narodna skupština ovim prihvatila, jedno neviđeno poniženje Skupštine i neviđeno poniženje naroda u cjelini. To je strašna površnost I neozbiljnost. Vidjeli smo da su ukinuti i zaključci koji jesu oštri, ali nemaju nikakve pravne posljedice. Čak su i njih morali da ukinu, što je neviđeno poniženje. Svejedno mi je što oni sami ponižavaju, ali je to ogromno poniženje naroda i Republike Srpske i derogacija autoriteta Srpske, a posebno u političkim bitkama kojih je bilo i kojih će biti na nivou BiH. To je neviđeno“, objašnjava Ivanić.

“Sve to je aktulna vlast uradila sa jednim jasnim cilj, a to je korist za mali krug vladajućih: za početak, tri mjeseca suspenzije sankcija, jasan je Ivanić.

„Ako su oni dali sve to, poništili, popljuvali, narodski rečeno, sve što su uradili, da bi dobili tri mjeseca suspenzije, a cijena je bila naglasiti i ojačati značaj institucija BiH, možete misliti šta sve možemo očekivati ako se ovo nastavi u mjesecima koji dolaze. Šta će sve dati za nova tri mjeseca ili, ne daj Bože, šest mjeseci.

Mislim da svaki potez koji sada slijedi treba pažljivo gledati i vidjeti šta je cijena. Ako bude dalje eliminacija sankcija znajte da je cijena za Republiku Srpsku ogromna, suštinska, najsadržajnija“, tvrdi Ivanić.

“Sjedinjene Američke Države su u Dodiku vidjele slabog čovjeka koji puno galami, a koji nema hrabrosti da dovede do kraja ono o čemu galami, mišljenja je Ivanić.

„Moja procjena je da je Amerika vidjela da pred sobom ima jednog čovjeka, jednu strukturu uplašenu za sebe, koja razmišlja o sebi, a ne o Republici Srpskoj. Uplašeni su zato što su pod sankcijama, što im je svijet služava, zato što su zabranu ulaska uvele veće zemlje u blizini nas, koje očito imaju i nekih ekonomskih interesa, kao Slovenija. Zato što ta mogućnost postoji u drugim zemljama, jer nije lako živjeti da sa vama niko ne može komunicirati dok ste pod sankcijama. Očito je da su uplašeni i od novih sudskih procesa koji su bili najavljeni“, ističe Ivanić.

Što se tiče ubrzanja aktivnosti oko puta BiH u NATO, Ivanić kaže da je politika SNSD-a sve vrijeme vodila ka tome.

„Pismo o punopravnom članstvu jedino je urađeno za vrijeme SNSD-a i gospodina Radmanovića. Niko drugi to nije potpisao, koliko ja znam. Niko drugi nije imao tako eksplicitan stav, niko drugi nije imao političke ličnosti koje su bile toliko bliske promociji NATO, kao što je aktuelni v.d. predsjednika Republike Srpske. Ako malo istražite internet, vidjećete da su to sve bile aktivnosti usmjerene u tom pravcu“, objašnjava Ivanić.

“Siniša Karan, kao kandidat za predsjednika Srpske na prijevremenim izborima, je taktika SNSD-a da manje eksponirana ličnost neutralne glasače ostavi kod kuće i da nema puno glasača protiv vlasti”, smatra Ivanić.

„Gospodina Branka Blanušu znam godinama i u pitanju je jedan čestitat, odgovoran čovjek, koji je u životu sve napravio svojim radom, a ne partijskim knjižicama. On je moralan čovjek, sve suprotno onome što smo do sada imali priliku da vidimo. Nije arogantan, bezobrazan, primitivan. On je kulturan, smiren, stabilan, a ozbiljan i temeljit patriota. Ne patriota koji će galamiti, vikati, vrijeđati druge narode, i posebno ne međunarodne institucije. To je upravo ono što Srpskoj treba“, navodi Ivanić.

“Republike Srpska je teškoj sitauciji, što je priznao i Milorad Dodik otkrivši da su prošle godine plate I penzije uspjeli da isplate zahvaljujući Mađarskoj i Srbiji”, zaključio je Ivanić.

