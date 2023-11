Mirsad Hadžikadić: Želimo okupiti građane koji nisu zadovoljni aktuelnim vlastima i etnonacionalistima

Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić je povodom pet godina postojanja ove političke opcije kazao da su donijeli moderni koncept politike i države te da mnogi nisu vjerovali da je moguće napraviti stranku ni iz čega, bez novca, infrastrukture i vanjske podrške.

U intervjuu sa njim tim povodom smo razgovarali o raznim temama.

Platforma za progres postoji već pet godina, šta biste označili kao najveći uspjeh Vaše političke opcije i politike?

Platforma za progres je nastala 2018. godine, prvo kao pokret inspirisan idejama koje smo donijeli prilikom kandidature za člana Predsjedništva, a nakon toga je i formalizirala svoje političko djelovanje tako što smo se registrovali kao politički subjekat. Kada je u pitanju uspjeh organizacije, mislim da se može gledati na dva načina – jedno kroz rezultate na izborima, a drugo kroz ukupan doprinos bosanskohercegovačkoj političkoj sceni. U prvom slučaju, najveći uspjesi Platforme za progres jesu rezultati na Lokalnim izborima 2020. godine i protesti na koje smo uspjeli izvesti preko 20.000 građana u maju 2020. godine.

U drugom slučaju, činjenica je da je Platforma za progres obogatila političku scenu, kako novim i svježim idejama, temama poput važnosti dijaspore i elektronskog glasanja. Mi smo donijeli moderni koncept politike i države – organizaciju države kroz regije, ideju kreiranja dugoročnog državnog programa, nudili smo različite platforme i načine okupljanja kroz državni savjet, pozive na razgovore svim probosanskim strankama osim SDA.

Ono što me je šokiralo, to je saznanje da u našoj politici nema stranaka koje su to željele jer su već iskusile vlast i korist. Ipak, dugoročno, za politiku u Bosni i Hercegovini je činjenica da smo opstali u ovakvom političkom blatu sama po sebi veliki uspjeh. Mnogi nisu vjerovali da je moguće napraviti stranku ni iz čega, bez novca, infrastrukture i vanjske podrške, baziranu na autentičnoj ideologiji, ali mi smo nakon pet godina još uvijek tu i nudimo alternativu koju građani prepoznaju kao ispravnu.