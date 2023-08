Mirsad Hadžikadić upozorava : “Dodik nastavlja pohod ka potpunoj kontroli države”

Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić oglasio se na društvenim mrežama povodom današnjeg sastanka lidera Trojke, HDZ-a i SNSD-a u Istočnom Sarajevu gdje je dogovoreno imenovanje SNSD-ovog Srđana Amidžića za državnog ministra finansija i trezora.

Hadžikadićevu objavu na Facebooku prenosimo u cjelosti:

“Danas smo mogli shvatiti šta je Dodik mislio kada je rekao da nakon 22. augusta više ništa neće biti isto. I nije. Sve što su u ovom trenutku sile destrukcije mogle dobiti, dobile su.

Prvo smo jutros čitali izjave lidera Trojke, HDZ-a i SNSD-a koje jako podsjećaju na izjave koje su dali prije skoro mjesec dana nakon sastanka u Sarajevu. Manje-više se svodi na isto: smirujemo tenzije, idemo u Evropu, usvojit će se set zakona koji su važni za put ka EU, a u zamjenu za to će biti imenovan SNSD-ov kadar za ministra finansija i trezora BiH – onaj za kojeg je jedan dio Trojke nakon sastanka u Konjicu rekao da ga neće podržati i za kojeg su sinoć govorili da nisu ispoštovani uslovi za njegovo imenovanje. I kao da je uopšte prihvatljivo da neko uslovljava usvajanje zakona potrebnih svim građanima imenovanjem svog kadra na određenu poziciju.

Prije mjesec dana smo sličan sastanak nazvali zamazivanjem očiju javnosti. Jutros sam ponovo pomislio isto, čitajući njihove izjave koje su samo trebale opravdati dosadašnje i buduće ustupke i podanički odnos na štetu države. Loša predstava s ciljem prikrivanja stvarnog stanja vrijeđanje je inteligencije građana.

Danas na sjednicama Predstavničkog doma ponovo je potvrđeno da smo bili upravu. Hitno su usvojena tri zakona za koja su od ranije postojale preporuke da se dorade i učine kvalitetnijim. Kako možemo pročitati u medijima, išli su na usvajanje pod svaku cijenu, kako bi se pokazalo da vlast radi i da uspijeva izaći na kraj s Dodikom. Kažu neka ide sada ovako, pa će ih naknadno doraditi. Određeni amandmani su povučeni, a i Međunarodna zajednica je odustala od svojih primjedbi da bi mogla reći da ima pomaka. To me podsjeća na to kako je potpisan Dejtonski mirovni sporazum i trenutni Ustav BiH: neka sada ide ovako, pa ćemo poslije mijenjati. I tako skoro 30 godina, ni mrva dalje.

Naravno, Srđan Amidžić je imenovan za ministra finansija i trezora BiH. U zamjenu za nekvalitetne zakone, SNSD je u prethodnom periodu dobio poreznu upravu, finansije i trezor. Još uz sve to Čović čeka svoju priliku da dobije izmjene Izbornog zakona po mjeri HDZ-a.

Jutros je lider Trojke izjavio da ovo što oni rade nema alternativu. Alternativa je programsko i principijelno djelovanje, rad protiv (a ne sa) rušitelja države, postavljanje jasnih crvenih linija, stavljanje sposobnih na pozicije umjesto stranačkih šefova i zaslužnih ljudi, prilika za nove obrazovane ljude, za mlade i dijasporu.

Valjda je sada svima jasno da Dodik i Čović imaju jasne agende i ciljeve koji ih vode. S druge strane, “probosanske” stranke su dezorijentirane, često bez znanja i principa i zaslijepljene foteljama. Pokazale su se nesposobnima da definišu i implementiraju državnu strategiju.

Alternativa ovakvom načinu rada mora postojati, inače nas nema”.

(Kliker.info-SB)