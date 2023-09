Mirsad Hadžikadić o sastanku u Mostaru : “Ovo nije iskorak, nego strahota i poniženje za državu i sve njene građane”

Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres, komentirao je današnji sastanak predstavnika vlasti na državnom nivou i izjave stranačkih čelnika HDZ-a, SNSD-a i Nermina Nikšića, koji je predstavljao “Trojku”.

“Kažu nam danas poslije sastanka predstavnika državne vlasti da je napravljen iskorak u interesu svih građana i da kompromis nema alternativu. Ustvari, to kaže predstavnik “Trojke”, da bi nam onda Dodik rekao da su ipak samo dogovorene procedure i da on ne odustaje od prijašnjih zahtjeva, nazivajući sve vrijeme “Trojku” “bošnjačkom” stranom – što oni po svemu sudeći prihvataju. Čović po starom – on očekuje izmjene Izbornog zakona po mjeri HDZ-a”, naveo je Hadžikadć.

Dodao je kako mu sintagma “bošnjačka strana” para uši.

“Nedopustivo je da predstavnici državne vlasti pristaju na takav termin. Plus, gdje je bosanska strana? Gdje je građanska strana? Gdje je jevrejska strana? Gdje je romska strana? Gdje je poštena strana? Gdje je strana znalaca? Ko predstavlja državne interese? Niko, apsolutno niko ovdje!”, naveo je Hadžikadić.

Druga stvar, kako je naveo, trebamo Predsjedništvo da napravimo taocima predsjednika etničkih stranaka?

“Sudeći po ovome gdje nas vode, Bosna i Hercegovina više nikada neće imati stav o bilo čemu osim o vremenskoj prognozi ili drugim trivijalnim pitanjima. Stvarno nas vode u jednoumlje i bezumlje neslobodnih ljudi. Oni hoće da definišu sve, od izborne komisije, do ko će biti biran, do ko će biti izabran. Doći ćemo u situaciju da će politička mafija potpuno legalno odlučivati o svakom procesu u državi, a demokratiju nećemo imati ni na papiru. Ovo nije iskorak, nego strahota i poniženje za državu i sve njene građane”, zaključio je Hadžikadić.

(Kliker.info-SB)