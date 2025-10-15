Miro Lazović u Pressingu : Dodika i Čovića navigira daljinski upravljač u Beogradu i Zagrebu” (Video)
Je li ubrzanje evropskog puta farsa ili ćemo ipak vidjeti kako ‘blokaderi’ postaju Evropljani? Kako je Milorad Dodik ‘sklonjen’, a zapravo ostao u igri? Zašto je Dragan Čović pokazao da mu je Dodik važniji od Trojke? Hoće li izbori išta suštinski promijeniti ili će se samo mijenjati ‘bošnjačka politička reprezentacija’? Kako, tri decenije nakon Daytona, izgleda put do građanske države?
“BiH je na raskrsnici: Ili će izgraditi državu ili ostati talac”
“Nakon 30 godina i bogatog političkog iskustva mislim da se Bosna i Hercegovina nalazi na raskrsnici. Ili će krenuti u izgradnju države, ili ćemo ostati taoci kao proteklih 30 godina. Mislim da će taj proces još trajati. Put izgradnje građanske države, slobode na cijelom prostoru, trnovit je put”, rekao je Lazović.
Prema njegovim riječima, unutar Evropske unije postoje zemlje koje razmišljaju o prihvatanju realnosti podjele BiH, ali, kako ističe, “od toga nema ništa”.
“Proces izgradnje države punih ljudskih prava je trnovit put. Građanska država znači da se na neki način sudaraju etničko i građansko, i da se može pronaći kompromis. Samo taj proces trebaju voditi državnici, a ne dnevni političari. Imamo malo državnika. Oni koji govore istinu su marginalizirani, a na tron dolaze populisti”, kazao je Lazović.
“Vrijeme etničkih politika ističe”
Lazović se osvrnuo i na ‘politiku’ Milorada Dodika i Dragana Čovića.
Dodao je da “vlast čuva Dodikove privilegije i bogatstvo”, ali da se suštinski “ne pita ni Milorad Dodik ni Dragan Čović”.
“Ono što su uradili Dodik i Čović u Banjoj Luci demonstracija je politike koja nas drži kao taoce. Kontinuitet te politike traje 35 godina. Politike Tuđmana i Miloševića ne mogu graditi mir. Da bi bile pobijeđene, moraju se graditi drugačije političke strukture”, istakao je.
“Vučić pritišće daljinski”
Govoreći o ulozi susjednih država, Lazović je rekao da “Dodika i Čovića navigira daljinski upravljač u Beogradu i Zagrebu”.
“Vučić pritišće puno više dugmadi nego Plenković. Dirigentsku palicu drže Vučić i Plenković. Sve što se dešava na ovim prostorima posljednjih godina rezultat je pritiska iz Zagreba i Beograda”, rekao je.
Navodi kako mu je lično Milorad Dodik govorio da treba imati građansku zemlju.
“Dodik mi je nekada govorio da će činiti sve da izgradi zemlju, ali se onda okrenuo. I to okretanje traje. Shvatio je da preko nacionalizma i populizma može čuvati svoju vlast. Kada Dodik kaže da muslimani mrze hrišćane, to je neozbiljna izjava jednog čovjeka koji želi da vodi narod”, izjavio je Lazović.
On smatra da Dodik i njemu slični “stvaraju sliku o Sarajevu kao o islamski ekstremnoj sredini, što su potpune gluposti”.
“Bošnjaci su pokazali spremnost za razgovor. Oni su žrtve u svemu ovome, doživjeli su genocid i naučili su na toleranciju. BiH je njihova država. Multietnička država ne smije sebi dozvoliti da etničke zajednice postanu zasebne teritorijalne jedinice. Kad Dodik kaže ‘bit će bolje’, neće biti bolje. Bit će bolje samo njemu i Čoviću”, kazao je.
“Pritisak Beograda i Zagreba na Sarajevo je toliko ekstreman da je normalno da se javljaju frustracije, ali se to još drži pod kontrolom. Ukoliko političari okrenu Bošnjake protiv sebe, onda nemaju šta više tražiti. Bošnjaci su strpljivi, ali ne iskušavajte njihovo strpljenje. Ćutali su, ali će se boriti za BiH”, upozorio je Lazović.
Zaključio je porukom da je politika najznačajnija djelatnost koja gradi zdravo društvo.
“Duboke etničke rupe koje je rat iskopao trebamo zatrpavati.”
(Kliker.info-N1)
