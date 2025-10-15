Miro Lazović u Pressingu : Dodika i Čovića navigira daljinski upravljač u Beogradu i Zagrebu” (Video)

Je li ubrzanje evropskog puta farsa ili ćemo ipak vidjeti kako ‘blokaderi’ postaju Evropljani? Kako je Milorad Dodik ‘sklonjen’, a zapravo ostao u igri? Zašto je Dragan Čović pokazao da mu je Dodik važniji od Trojke? Hoće li izbori išta suštinski promijeniti ili će se samo mijenjati ‘bošnjačka politička reprezentacija’? Kako, tri decenije nakon Daytona, izgleda put do građanske države?

O ovim pitanjima u emisiji Pressing s Amirom Zukićem govorio je bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, predsjednik Foruma parlamentaraca 1990. i aktuelni član Predsjedništva Demokratske fronte, Miro Lazović.

“BiH je na raskrsnici: Ili će izgraditi državu ili ostati talac”

“Nakon 30 godina i bogatog političkog iskustva mislim da se Bosna i Hercegovina nalazi na raskrsnici. Ili će krenuti u izgradnju države, ili ćemo ostati taoci kao proteklih 30 godina. Mislim da će taj proces još trajati. Put izgradnje građanske države, slobode na cijelom prostoru, trnovit je put”, rekao je Lazović.

Prema njegovim riječima, unutar Evropske unije postoje zemlje koje razmišljaju o prihvatanju realnosti podjele BiH, ali, kako ističe, “od toga nema ništa”.

“Proces izgradnje države punih ljudskih prava je trnovit put. Građanska država znači da se na neki način sudaraju etničko i građansko, i da se može pronaći kompromis. Samo taj proces trebaju voditi državnici, a ne dnevni političari. Imamo malo državnika. Oni koji govore istinu su marginalizirani, a na tron dolaze populisti”, kazao je Lazović.

“Vrijeme etničkih politika ističe”

Lazović se osvrnuo i na ‘politiku’ Milorada Dodika i Dragana Čovića.

“Oni koji govore: ‘Ja sam Srbin, Bošnjak ili Hrvat’, oni dominiraju, dok su oni koji odbijaju takvu podjelu marginalizirani. Vrijeme etničkih politika ističe. Sa ovakvim ustavom, BiH neće ni u NATO ni u EU. To može biti dobra vijest za Dodika, ali će to značiti i njegov politički kraj”, izjavio je Lazović.

Dodao je da “vlast čuva Dodikove privilegije i bogatstvo”, ali da se suštinski “ne pita ni Milorad Dodik ni Dragan Čović”.

“Ono što su uradili Dodik i Čović u Banjoj Luci demonstracija je politike koja nas drži kao taoce. Kontinuitet te politike traje 35 godina. Politike Tuđmana i Miloševića ne mogu graditi mir. Da bi bile pobijeđene, moraju se graditi drugačije političke strukture”, istakao je.

“Vučić pritišće daljinski”