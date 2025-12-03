Miro Lazović o zlonamjernim porukama hrvatskog lobiste: “Ovo je islamofobični nasrtaj na bošnjački narod. Bosna i Hercegovina nije propala država”

“Stavovi Maxa Primorca više su rezultat apriornog pokušaja u diskreditaciji evropskog puta BiH kao i islamofobičnog nasrtaja na bošnjački narod nego što su odraz racionalnog i odgovornog sagledavanja političkih procesa u BiH na njenom putu ka euroatlanskim integracijama”, kaže u izjavi za Slobodnu Bosnu Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i član Demokratske fronte (DF).

U organizaciji Pododbora za Evropu unutar Komiteta za vanjske poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa, održano je saslušanje o situaciji na Zapadnom Balkanu pod nazivom “Put ka stabilnosti na Zapadnom Balkanu”.

Primorac, član konzervativnog think-tanka Heritage Foundation, rekao je da trideset godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i milijardi dolara koje su uložile SAD da je BiH propala država.

“Postoje snažne tenzije među njena tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i muslimana i odnosi su narušeni zbog nepovjerenja, ekonomija se raspada, populacija brzo opada, država je dugoročnoj krizi. Vrijeme je da završimo ovu postdejtonsku katastrofu od izgradnje države”, rekao je Primora. On je dodao da se suverenitet BiH mora obnoviti ukidanjem OHR-a uz napomenu da Visoki predstavnik urušava državni suverenitet i truje međuetničke odnose.

“State Department mora prekinuti napore za stvaranja centralizirane države koju dominantno vode muslimani jer se time narušava jednakost među narodima prema Dejtonskom sporazumu. Time se Srbi motivišu na separatizam, Hrvati su žrtve diskriminacije dominantne nacije u rukama većinskih muslimana i nemaju pravo da sebi biraju predstavnika”, kazao je Primorac.

“Nije BiH ‘propala država’ kako tvrdi Max Primorac”

Lazović na ove Primorčeve riječi kaže da Bosna i Hercegovina nije propala država.

“Nije BiH ” propala država”, kako tvrdi Max Primorac, nego se ona uporno suprostavlja nakaradnim politikama i atacima na njenu demokratsku budućnost kao države punih ljudskih prava i sloboda, a ti napadi, u različitim formama, kontinuirano dolaze iz Beograda i Zagreba. Njegovi stavovi su samo nastavak te politike. Tvrditi da je hrvatski narod diskriminisan u situaciji kada kadrovi HDZ- a godinama vode najznačajnija ministarstva i u državi i u FBiH može samo nedobronamjeran HDZ-ov lobista”, ističe Lazović.

Primorac je skandalozno poručio da “samo treći entitet može spasiti Hrvate koji trpe tešku diskriminaciju od brojnijih muslimana.”

Lazović je stava da se Primorac kao i svi drugi koji prizivaju etničku podjelu BiH kreću u pogrešnom pravcu.

“Njegova izjava…'SAMO TREĆI ENTITET MOŽE SPASITI HRVATE KOJI TRPE TEŠKU DISKRIMINACIJU OD BROJNIJIH MUSLIMANA'… je neodgovoran maligan nasrtaj na međuetničke odnose u BiH. I Max Primorac kao i svi drugi koji prizivaju etničku podjelu BiH kreću se u pogrešnom pravcu”, kaže Lazović, te zaključuje:

“Nije rješenje za hrvatski narod, kao ni za druga dva, da se unutar jedinstvene države ograđuju etničkim linijama već je budućnost naših naroda i svih Bosanaca i Hercegovaca da u međusobnom prožimanju i razumijevanju razvijamo državotvornu svijest o BiH kao državi svih njenih građana i ravnopravnih naroda.”

(Slobodna Bosna)