Miro Lazović o povratku u političku arenu: Naredne godine se lomi sudbina Bosne i Hercegovine

Predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i član ratnog Predsjedništva Miro Lazović pristupio je danas Demokratskoj fronti (DF).

U razgovoru za Novinsku agenciju Patria (NAP), Lazović otkriva šta ga je konkretno ponukalo na takav politički potez, a potom se osvrnuo i na godinu iza nas, te otkrio šta očekuje od 2024.

“DF je u ovoj situaciji jedini izbor u kojem ja mogu zadovoljiti svoje političke poglede i ideju, a to su cjelovita, sekularna, građanska država Bosna i Hercegovina na cijelom njenom prostoru. A to je nešto što DF principijelno zastupa sve ove godine”, rekao je Lazović.

Naglašava da su sve presude Evropskog suda za ljudska prava mehanizam koji treba dovesti do države punih ljudskih prava i sloboda na kompletnoj njenoj teritoriji.

“To je moja ideja koja je bila i 1992., to je ideja koja me je vodila na mom političkom putu. I tu ideju DF zastupa temeljito i principijelno. I na kraju krajeva, DF je jedna socijaldemokratska partija, a to je i moja ideja. Bili smo zajedno nekada na toj ideji, i nastavljamo dalje taj put”, ističe Lazović.

Bez obzira što je, kako kaže, ta ideja napadnuta i iznutra i izvana, uvjeren je da se za nju vrijedi boriti.

“Ja sam uvjeren da BiH samo kao građanska država punih ljudskih prava i sloboda može biti sigurna i graditi svoju budućnost. A sve druge opcije podjela i secesija, koje najavljuju neke politike, vode Bosnu i Hercegovinu u nestanak.

Zbog toga sam i pristupio DF-u, jer smatram da, bez obzira koliko je ta ideja napadana i iznutra i izvana, za nju se vrijedi boriti, i da svim političkim sredstvima treba istrajavati na implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura”, naveo je Lazović.

Upitan je da li se namjerava kao kadar DF-a kandidovati na Lokalnim 2024. ili na Općim izborima 2026. godine?

“Uopšte o tome ne razmišljam, niti mi je to neka ambicija. Ja iza sebe imam politički trag, svoj put, i dovoljno mi je ono što sam postigao u proteklom periodu.

Ne mislim se kandidovati na Lokalnim izborima, niti biti na listama, ali želim svojim iskustvom i znanjem pomoći svim članovima DF-a koji će na tim listama biti”, dodao je Lazović.

Za godinu na isteku kaže da, kao i sve prethodne, završava sa brojnim političkim turbulencijama, sa manjim ili većim intenzitetom.

“Završavamo godinu sa jednom potpunom neizvjesnošću šta će nam donijeti 2024. Brisel i procesi koje je Evropski parlament postavio pred nas djelomično su ostvareni. Malo su odškrinuta ta vrata za otvaranje pregovora s BiH, i to je kao neka nada koja nas drži na površini. A šta će biti do marta, ostaje da se vidi.

U svakom slučaju, ne mislim da građani Bosne i Hercegovine mogu biti zadovoljni s ovom godinom, ni u ekonomskom, niti u smislu njene političke stabilnosti.

Nastavljaju se sumnje, neizvjesnost, strahovi koji dolaze pred Bosnu i Hercegovinu. Problemi koji se u BiH prelijevaju iz regiona nešto su što usložnjava ovu političku scenu. Političke borbe Rs-a s državnim institucijama i dalje će se nastaviti. Otvaraju se krupna pitanja poput Izbornog zakona i Ustavnog suda, i na njima će se, čini mi se, u narednoj godini lomiti sudbina Bosne i Hercegovine.

Ja se nadam da će na kraju ipak pobijediti ove snage koje zagovaraju multietničku državu punih ljudskih sloboda i prava na cijelom njenom prostoru”, zaključuje Lazović u razgovoru za NAP.

(Kliker.info-NAP)