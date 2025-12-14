Miro Lazović o porukama iz Zagreba: Šta je s nama?! Zašto Sarajevo šuti?

Bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i učesnik pregovora o Daytonskom mirovnom sporazumu Miro Lazović je, povodom oštrih reakcija na poruke s konferencije povodom 30. godišnjici Dejtonskog sporazuma u petak u Zagrebu, kazao da se ne trebamo čuditi, niti biti iznenađeni što su na skupovima u Dejtonu i Zagrebu dominirali lobisti politike Hrvatske demokratske zajednice.

Treći entitet i politika Zagreba

“Njihovi ciljevi su jasni. Oni ih i ne kriju. Otvoreno zagovaraju daljnju teritorijalnu etničku podjelu BiH. U Dejtonu ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman predlaže da se aparthejdski model ‘DVIJE ŠKOLE POD JEDNIM KROVOM’ primijeni na cijelu BiH, a Max Primorac u Zagrebu otvoreno traži ‘TREĆI ENTITET’ kao spas za Hrvate u BiH”, kazao je Lazović.

Kako je dodao, ne trebamo biti ljuti, jet “to je njihova pollitika”.

“A šta je s nama? Pravo pitanje je, zašto Sarajevo šuti? Zašto smo inertni? Zašto dozvoljavamo da se u drugim sredinama kreira naša budućnost? Zašto pristajemo na inferiornu poziciju u koju nas drugi guraju. Zašto su pasivne partije koje ne pristaju na etničke ograde već zagovaraju državu punih ljudskih prava i sloboda. Zašto ne pošalju zajedničku poruku i Briselu i Washingtonu. Svakako, i našim susjedima u Zagrebu i Beogradu”, poručio je.

Zašto da drugi odlučuju o nama?!

Vrijeme je, dodao je, da mi vučemo bijele figure jer radi se o našoj državi.

“Drugima ne treba dozvoliti da svoje interese ugrađuju u našu budućnost. Ako je Daytonski mirovni sporazum (DMS) naša stvarnost i naša tegoba, koju trebamo mijenjati, na putu ka EU, onda te poruke trebaju biti poslane iz Sarajeva s dobro organizirane konferencije na kojoj bi se govorilo o dobrim i lošim odredbama DMS i šta treba mijenjati kako bi se BiH gradila kao funkcionalna, stabilna i demokratska evropska država”, zaključio je Lazović.

(Kliker.info-Radio Sarajevo)