Miro Lazović : “Huškačke poruke iz Trebinja traže hitnu reakciju Kajganića i vlasti BiH!”

Da otvaranje bolnice “Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar” u Trebinju ne protekne na dostojanstven način, kako to i priliči kada se ovakva institucija otvara radi unapređenja zdravstvenih uslova za sve građane, pobrinuli su se organizatori i govornici koji su, još jednom, pokazali da nepoštuju suverenitet i teritorijalni integritet BiH, kaže u izjavi za “Slobodnu Bosnu” Miro Lazović nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i član Demokratske fronte (DF).

U Trebinju je danas svečano otvorena nova bolnica. Na svečanosti, u sklopu obilježavanja Dana Republike Srpske – 9. januara, koje je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se “protiv Srbije u čitavom regionu vodi najprljavija hajka i kampanja, ne samo u Prištini i Zagrebu, na šta su navikli, već i u Sarajevu i Podgorici”.

Osim toga, na otvaranju zdravstvene ustanove u Hercegovini intonirane su himne Srbije i bh. entiteta Republika Srpska.

“Himna BiH se nije čula. Kao da Trebinje nije naš grad. A direktor bolnice, ohrabren prisustvom Aleksandra Vučića i predstavnika SPC-a, priziva ‘Srpski svet’ uzvikujući živjela Srbija, živjela RS, živjela Crna Gora”, ističe Lazović.

Podsjetimo i na riječi ministra zdravstva u RS-u Alena Šeranića, koji je u današnjem obraćanju na otvaranju ove zdravstvene ustanove kazao da bolnica nosi ime “najvećeg praznika u entitetu RS”.

“Šeranić poručuje da bolnica nosi naziv najvećeg srpskog praznika ‘9. januar’ datuma kojeg je Ustavni sud BiH poništio ocijenivši da nije prihvatljiv za građane bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u RS-u. Nakon ovakvih, neprihvatljivih huškačih izjava, zvaničnici BiH, prije svega glavni tužilac BiH Milenko Kajganić bi morali reagovati”, potrcrtao je Lazović.

Željka Cvijanović dočekala Vučića na aerodromu u Mostaru (Foto: Srna)

Što se tiče samog Vučića, koga je jutros na mostarskom aerodromu dočekala članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, naš sagovornik kaže da Vučić bježi godinama od istine.

“Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na sebi svojstven, zaštitnički , način ‘brine za Srbiju i srpski narod pominjući da se protiv Srbije posvuda vodi najprljavija kampanja. Ne samo u Zagrebu i Prištini nego i u Sarajevu i Podgorici…’, ako je tako kako tvrdi Vučić, onda je red da se upita da nije do njega i njegove politike. Pa zar je moguće da su svi protiv Srbije, a da je samo “njegova Srbija u pravu”, kaže Lazović, te dodaje:

“Bježeći godinama od istine Aleksandar Vučić ne želi prihvatiti, čak ni sudski potvrđene činjenice da su njegovi susjedi u regionu na svojoj koži osjetili pogubnost velikosrpske politike, koja se danas naziva ‘Srpski svet’”.

Na kraju, Lazović kaže da bi predsjednik Srbije i njegova politika trebali stati pred ogledalo kako bi se suočili s vlastitom odgovornošću.

“Ukoliko iskreno žele drugačije odnose u regionu, Aleksandar Vučić i njegova politika, konačno bi morali stati pred ogledalo. Bez suočavanja sa vlastitom odgovornošću neće doći do neophodne katarze ni Srbije ni srpskog naroda. A to je uslov da se otvore pozitivni politički, ekonomski, kulturni i drugi procesi u region”, zaključio je Lazović za “SB”.

Kako je rečeno u Ministarstvu zdravlja Republike Srpske, bolnički objekat u trebinjskoj bolnici ima 223 kreveta i obuhvata odjeljenja onkologije, pulmologije, infektivno odjeljenje, odjeljenje psihijatrije, neurologije, interno, odjeljenje nefrologije, porođajno i ginekologiju, odjeljenje hirurgije i urologije, odjeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju.

Ukupna površina objekta bolnice, sa tehničkim blokom i nadstrešnicom za sanitetska vozila je 17.826 metara kvadratnih.

S.G. (Slobodna Bosna)