Miro Lazović bez dileme : “Vratit ćemo Ustav Republike Bosne i Hercegovine” (VIDEO)

Miro Lazović, sociolog i nekadašnji predsjednik Skupštine RBiH, gostujući u “Centralnom dnevniku” Face TV, iznio je šokantne tvrdnje o ranim planovima podjele Bosne i Hercegovine i najavio politički kraj Milorada Dodika, tvrdeći da je Dodik dogovor napravio s Amerikancima, a ne s Putinom.

Lazović je otkrio detalje o ranim pregovorima o sudbini Bosne i Hercegovine:

“1993. godine postojali su planovi da se BiH podijeli. Odbili smo to. RS nije u Dejtonu kreirana. To je bilo prije Dejtona. Dogovorena je u Ankari. To je bilo zacementirano i nije se mogao otvoriti razgovor oko toga”, tvrdi Lazović.

Osvrnuo se na trenutnu političku situaciju i Milorada Dodika, prognozirajući njegov skori silazak sa političke scene.

“Dodik je na silaznoj liniji. Još će se otimati. Čuva unuke i pravu đedovu rakiju. Politički krug mu je pri kraju i on silazi sa političke scene“, mišljenja je Lazović.

Na pitanje plaši li ga situacija u kojoj se BiH trenutno nalazi, Lazović je odgovorio odlučno:

“Ne plaši. Ja se nisam plašio ni devedesetih kad je u pitanju BiH. BiH je jača od svojih unutrašnjih i vanjskih neprijatelja. Optimista sam – bez obzira na tegobe“, rekao je Lazović.

Lazović je naglasio da Dodik djeluje isključivo iz ličnih interesa, a ne pod utjecajem velikih sila.

“Dodik je sa američkom administracijom napravio dogovor, nije sa Putinom. On nije ni američki ni ruski čovjek – on je svoj. Vode ga lični interesi.”

Govoreći o evropskom i NATO putu, Lazović je upozorio da se taj put ne može realizovati na podjeli zemlje.

“Očekujem, ali taj put se ne može realizovati na podjeli BiH. BiH sa ovakvim ustavom ne može postati članica NATO-a ni EU. Trećeg entiteta neće biti. Mi smo spremni oduprijeti se etničkoj podjeli BiH“, istakao je.

Upozorio je na opasnost etničkih podjela:

“U etničkim kavezima, svijest ljudi bila bi pod pritiskom Beograda i Zagreba. Oni bi te entitete smatrali svojima. Država bi se raspala. Ne smije se dozvoliti etnička podjela BiH. Toga je svjestan i Brisel.”

Za opstanak cjelovite države, Lazović smatra da je ključan jak unutrašnji otpor:

“Otpora mora biti od strane bh. političkih struktura, civilnog društva, akademske zajednice. Mora se napraviti jak front, a to će podržati i Amerika. Ako mi budemo podijeljeni, ni Amerika ni Brisel nam neće kreirati ono što mi ne znamo čuvati i braniti”, zaključio je Miro Lazović.