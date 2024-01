Miro Kovač u Presingu : Dodik puca iz “prazne puške”, neće krenuti u neovisnost jer bi uslijedila intervencija (Video)

Bivši šef diplomatije Hrvatske Miro Kovač je u večerašnjem Pressingu govorio o aktuelnim političkim prilikama osvrnuvši se na posljednje prijetnje i najave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o otcjepljenju ovog entiteta i proglašenju nezavisnosti. Kovač je uvjeren da do toga neće doći jer postoje mehanizmi koji bi to sankcionisali.

“Intervencija bi uslijedila ako Dodik krene u proglašenje neovisnosti. Ako sve ostane na najavama i prijetnjama, ovo nije prva, u tom slučaju stvari dalje ovako funkcikniraju. On ima svoj sudski postupak zbog nepoštivanja Ustava i zakona, ali svijet se neće umiješati ako se bude poštivala politička neovisnost BiH i ovaj politički ustroj“, kazao je Kovač na početku emisije.

Neće biti reakcije sve dok Dodik ne pokrene konačan potez i proglasi otcjepljenje? Da li će biti kasno?

“Kako ja stvari vidim, naravno da to što Dodik radi nije odgovorna politika, ali ovo nije ni prvi put i kako mi se čini neće biti ni posljednji. Sjećam se njegovih izjava prije 10-15 godina. Čak je Lajčak jednom izdao saopćenje i rekao da BiH ne može biti dezintegrirana. On stoji pred zidom i nema kud. Čak ni Vučić ne želi da to on napravi”, kazao je Kovač i potom pojasnio šta bi se desilo u potencijalnom scenariju otcjepljenja.

“Zamislimo da Dodik krene u proces proglašenja neovisnosti. Postoji gospodin Schmidt, kojeg pozdravljam srdačno, on ima tzv. bonske ovlasti. Sada kako će postupiti, ja ne znam ali može sanckcionirati Dodika. Zatim, postoji nešto što se zove misija ALTHEA, EUFOR. Znamo da je Vijeće sigurnosti odobrilo produženje mandata EUFOR-a, oni imaju određene ovlasti i moraju osigurati sigurno okružje. Znači da postoje mehanizmi da se EU aktivira i takvo nešto spriječi na način da se sačuva opstojnost BiH. To je naravno Hrvatskoj kao susjednoj državi obaveza, ali i vitalni nacionalni interes“.

Je li se Hrvatska zabrinula zbog svega što je viđeno iz Banjaluke?

“Ponavljam, Hrvatska ima obvezu. Prvo govorimo o nacionalnom interesu Hrvatske, Hrvatska je potpisala Dejton, ne smije ništa činiti protiv neovisnosti BiH i treće hrvatska je članica EU. Misija ALTHEA koja ima odobrenje Vijeća sigurnosti, ona funkcioniše pod zapovjedništvom EU. Hrvatska pozicija je jasna”, kazao je Kovač.

Recimo da niko Dodika ne zaustavi do finalne tačke? Šta ako proglasi nezavisnost?

“Ja ne znam, ja nisam visoki predstavnik niti zapovjednik EUFOR-a. Ja pretpostavljam, oprezan sam kako koristim riječi, da bi uslijedio potez visokog predstavnika jer bi takav čin narušio Dejtonski ustroj, a imamo međunarodnu zajednicu pristunu u BiH upravo da se to ne dogodi. Ne vjerujem da će se to dogoditi, Dodik nema partnera za to. Srbija ne smije priznati RS kao neovisnu državu. Rusija koja je glasala za misiju ALTHEA to ne bi učinila. Ne znam ko bi je priznao. Dodik je nervozan, pred zidom i nema kud. On u toj situaciji pribjegava tom najavljivanju i proglašenju neovisnosti od čega nema ništa. On za to nema odgovarajuće vojne snage“, poručio je.

“Nažalost, zna se da Dodik puca iz prazne puške. Nažalost za njega, sreća za BiH”, kazao je Kovač.

“Tadašnja međunarodna zajednica je pogriješila u slučaju Hrvatske i pogriješila je u slučaju BiH. Međunarodna zajednica nije smjela nagraditi Miloševića Republikom Srpskom. Bio je poražen, ali je dobio Republiku Srpsku kao melem na ranu”, kazao je u večerašnjem Pressingu na N1 bivši šef diplomatije Hrvatske Miro Kovač.

Govoreći o novim prijetnjama Milorada Dodika da će se entitet Republika Srpska otcjepiti od države Bosne i Hercegovine, Kovač je rekao da se takve stvari trebaju tretirati na dva načina.

“Postoje samo dva načina kako se prema tome odnositi. Prvi način je da se odmah sankcionira, što se ranije nije učinilo pa ga se pušta da prijeti. To je jedna mogućnost kojoj se nije pribjeglo do sada. To ne čini Schmidt niti je učinio Inzko. Druga mogućnost je kao što su jučer napravili Amerikanci, vrlo jasna poruka: ovo te čeka ako se to usudiš napraviti, ali ignore. To je jasna poruka da će biti intervencije ako krene u to. Ja vjerujem da bi do te intervencije došlo, jer ako do nje ne bi došlo to znači da pada Dejtonski sporazum i sve što su uradili SAD, Britanija, Njemačka, Francuska. To bi sve palo u vodu a to se neće dogoditi“, kazao je Kovač.

“Najbolji odgovor će biti posjeta za 10-ak dana, predsjednice EK, gospodina Ruthea i mislim da će biti gospodin Plenković, da se ohrabre trenutni lideri na vlasti da se ispune uvjeti i otvore pregovori za članstvo EU”, istakao je Kovač.

Kovač je također kazao da je već rekao da nije korektno da se donese odluka o pristupanju EU za Ukrajinu i Moldaviju, a ne odmah isto i za BiH.

“Dobro je da postoji ta “neobična” koalicija na vlasti. Da se otvore vrata. Rekao sam da nije korektno da se donese odluka za Moldaviju i Ukrajinu, trebalo se odmah donijeti i za BiH. Neka se isprave u trećem mjesecu i to je najbolji odgovor. Želim vjerovati da će početi pregovori i da će se ispraviti nepravda da već ta odluka nije donesena. Trebalo je odmah donijeti. To je BiH vitalno važno, da krene u taj postupak i da se onda… Republika Srpska i Dodik dok je on tamo, on igra tu svoju igru. Otcjepit se neće moći. Postoji drugi entitet, FBiH. Odnosi su relaksirani, relaksiramo ih do kraja, riješimo Izborni zakon, krenemo u integracijski proces i razvijajmo BiH. Gradite prometnice, povećavajte primanja ljudi, da bude manje odliva stanovništva. To je jedini put i najbolji odgovor. Tu će se vidjeti ko je kompetitivan, a ko nije“.

“Hrvatska politika je jasna. Službena politika Hrvatske prema BiH je jasna, ona je pozitivna, ona ohrabruje neovisnost BiH i želi da bude partner u budućnosti u EU. Hrvatska politika prema BiH nije ljigava. Vrlo jasna politika, konstruktivna i jasna. Imamo i obavezu kroz Dejton, želimo BiH kao susjednu državu tri naroda, i BiH koja ide prema članstvu ka EU”, dodaje Kovač.

Da li je dobro za Hrvate u BiH to što HDZ ima savez sa SNSD-om?

“Mene zanima ono kako je govorio pokojni Helmut Kohl, kao čovjek koji je u politici, ono što na kraju ispadne. Hrvati u BiH nisu Indijanci, ali kakvu će oni politiku voditi je njihova stvar u BiH. Mene samo zanimaju konačni rezultati. Vlada je formirana, cilj da se ide ka EU funkcionira, a to ko je s kim kakav su sekundarne priče. Mene samo zanima da li će BiH ići naprijed. Moja filozofija uvijek jeste bila; bio sam prije nekoliko godina, 7-8, izaslanik HDZ-a Hrvatske na izbornom kongresu SDA u Sarajevu. Želim time reći da ja govorim iz hrvatske perspektive ovdje u Zagrebu. Mi želimo da u BiH stvari funkcioniraju što bolje i smatram da je ključno da se dogodi relaksacija odnosa u FBiH između Hrvata i Bošnjaka, a to se dogodilo fornmiranjem vlade i vlasti u FBiH. A moglo se dogoditi i u vrijeme vladavine Bakira Izetbegovića koji je sada u oporbi. Kažem da sada na sreću postoji formirana vlada i radimo posao zajedno da BiH krene prema integraciji ka EU. To je jedini recept. Oko toga se mogu svi složiti. Hrvati, Bošnjaci, pa i Srbi u BiH“, poručio je bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Kovač je također kazao da je međunarodna zajednica koja je postojala za vrijeme i nakon rata u BiH.

“Tadašnja međunarodna zajednica je pogriješila u slučaju Hrvatske i pogriješila je u slučaju BiH. Međunarodna zajednica nije smjela nagraditi Miloševića Republikom Srpskom. Bio je poražen, ali je dobio Republiku Srpsku kao melem na ranu. Sada mi to ne možemo ispraviti. Imamo dvoentitetski ustroj. Ni Hrvati ni Bošnjaci nisu sretni s time. Samo su sretni Srbi u RS. Ali kažem zato treba biti pragmatičan. Ako se budimo sa mišlju da propada svijet zbog RS, nema sreće. Ja vam kažem da neće doći do otjepljenja Dodika i ako dođe doći će do intervencije međunarodne zajednice”, smatra Kovač.

(N1)