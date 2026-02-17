Miro Bulj kritikovao Čovića zbog ambasadorice Izraela: Sramota što šuti

„I tako se hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, ugroženom sa svih strana, uobičajeno s visine obraća izraelska ambasadorica u BiH Galit Peleg, jer joj, eto, smeta, zastrašuje i šokira Thompsonov koncert u Širokom Brijegu zato što se usudio otpjevati pjesmu iz Domovinskog rata ‘Bojna Čavoglave’“, napisao je Bulj.

„Sramotna je i žalosna šutnja Plenkovića, Grlića i Čovića“

„E pa, skandalozno i zastrašujuće je da se ambasadorica Izraela u BiH priklonila velikosrbima Vukanoviću, Dodiku, Stanivukoviću i ostalim pročetnicima uz soljenje pameti Hrvatima.

Još sramotnija i žalosnija je glasna šutnja Plenkovića, Grlića i Čovića koji bi trebali jasno reći izraelskoj ambasadorici Galit Peleg da nema uzvišenih i uzvišenijih i da niko neće i ne smije hrvatskom narodu određivati šta će i kako pjevati o Domovinskom ratu“, dodao je Bulj.

Šta je poručila Peleg?

Podsjetimo, Peleg je u objavi na društvenoj mreži X opisala „šokantnim“ prizore iz dvorane Pecara u Širokom Brijegu gdje je Thompson tokom vikenda održao dva koncerta.

Za ambasadoricu Izraela to su jasni dokazi da su s tih koncerata poslane neprihvatljive poruke i da se to ne smije tolerisati.

„Šokantni prizori mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave. Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti“, navela je Peleg.

Vlasti u BiH pozvala je da na takve pojave odlučno reaguju i poduzmu konkretne mjere te sankcionišu odgovorne.

(Kliker.info-Vijesti)