Mirnes Ajanović: “Dodik već otcijepio RS! Ako ga SIPA bude hapsila – rat je! Ako bude rat, BiH će nestati!” (Video)

Mirnes Ajanović, advokat i predsjednik BOSS stranke, bio je gost emisije FACE TO FACE sa Senadom Hadžifejzovićem.

Tom prilikom Ajanović je otkrio jedino rješenje za trenutnu situaciju i poslao poruku Schmidtu, EUFOR-u i međunarodnoj zajednici: „Odmah izvijestite Vijeće sigurnosti UN-a, aktivirajte poglavlje 7. Odmah održati sjednicu Vijeća sigurnosti, procijeniti da li se radi o prijetnji miru i donesite privremene odluke: odluku koja ne uključuju Oružane snage, odluku sa Oružanim snagama, odluku da se BiH brani.“ Hadžifejzović: „Zašto onda Schmidt šuti? EUFOR kaže da je sve pod kontrolom?“ Ajanović: „Ovo je haos. Nema kontrole. Schmidt i EUFOR su pustili Dodika da se otcijepi!“

Hadžifejzović Ajanoviću: „Koliko puta su te ljudi pitali: ‘Jesi li normalan?’”

Ajanović: “Pitanje je koliko jesam, u odnosu na nenormalno stanje. U vrijeme pandemije se nije smjelo progovoriti ali ja sam smio. Čitava planeta nije ništa smjela reći, ali mi smo prvi. Moj intervju za FACE tokom pandemije je prevođen na svjetske jezike. Kako je planeta došla u stanje da budemo stado, da nas kontrolišu, vakcinišu pelcuju… To je borba za budućnost i sigurnost svih nas. RS ne treba pucati; ona ima svojih 49%. RS već ima bezbjednosne, obavještajne ogranizacije. Najavljuju izborni zakon, poreske sisteme, katastre… Stub države su izvršna, zakonodavna i sudska vlast! On ima i policiju. RS se de facto otcijepila od BiH! Ko god bude pozivao na rat – mora krivično odgovarati. Majku mi psuju što sam protiv rata. Svaka prozivka na rat gura BiH u stradanje. Za Rusiju bi to bio poklon. Dodiku odgovara rat; nema više krivičnu odgovornost.”

Hadžifejzović Ajanoviću: “Zašto se Dodik mora uhapsiti?”

Ajanović: “Dodik ima potjernicu jer ga Tužilaštvo zove zbog drugog slučaja. Tužilaštvo BiH može tražiti od Tužilaštva iz RS-a da saslušaju Dodika. Mogli su poslati SIPA-u da mu dođu. Dodik ima interesa u svemu ovome! On se na ovo pripremio prije deset godina! Neko je procijenio da je sad pogodan trenutak da dijele BiH! Neko iz Sarajeva želi da ima svoj dio BiH! Helez zna. Mogu pretpostaviti da je to SDA. Helez treba reći ko je napravio karte, ko mu ih je prezentirao. Nije on OSA ni SIPA; krije važne tajne! Nas guraju u građanski rat! Meni psuju majku jer sam protiv rata! Prijavljujem svakoga ko huška na rat! Svaki poziv na rat nas gura u stradanje! To bi Rusiji bio fantastičan poklon; uvukla bi se direktno u srce Evrope putem RS-a! Dodik se ponizio; narod ga odbacio, opozicija ga napada. On takav, na koljenima, sad moli za pregovore i kaže: ‘Vratit ćemo Bosnu na staro, na ono što je bilo prije.'“

Hadžifejzović: „Nije rekao da će vratiti Bosnu na staro. A o čemu bi se uopšte pregovaralo s njim?“

Ajanović: „Prvo i osnovno: da nema rata… mir je najvažniji. Drugo: nema otcjepljenja. Treće: priznavanje Dejtona.“ Hadžifejzović: „Pa sad si rekao da se već otcijepio. Šta da mu kažemo: sad da se sašije?“ Ajanović: „Al’ Dodik poziva na pregovore. On se ponizio. Je l’ treba odbiti to?“

Hadžifejzović: „Je li te strah da bi ljudi, Bosanci i Hercegovci, mogli pomisliti da nas uspavljuješ ovom pričom, da minimiziraš Dodikove poteze?“

Ajanović: „Ja dajem rješenja. Moramo se izvući iz rata! Ovo je stanje mora prestati.“

Hadžifejzović: „Da si ti u vlasti, da li bi ti pregovarao sa Dodikom?“

Ajanović: „Moraš. To je obaveza! Ako ne budemo razgovarali, hoćemo li onda ratovati?“

Hadžifejzović: „Kad te ljudi slušaju da ovako govoriš, sigurno se pitaju šta ti je interes…“

Ajanović: „Interes mi je da nema rata, a mnogima odgovara da mi muslimani nestanemo sa ovih prostora.“

Ajanović Hadžifejzoviću: „Ja bih tebe, Senade, prijavio da pozivaš na rat!“

Ajanović: „Dobro si ti rekao: Dodik je međed.“

Hadžifejzović: „Nisam ja to rekao. Rod Blagojevich je.“

Ajanović: „Evo ja kažem: Dodik je međed! Ja sam političar koji mu je složio najviše krivičnih prijava.“

(Kliker.info-FACE TV)