Mirnes Ajanović bez dlake na jeziku : “EU diže Berlinski zid prema BiH! SDA opasna, gura nas u ralje Istoka, neće u EU” (Video)

Mirnes Ajanović, advokat i predsjednik BOSS stranke, bio je gost u „Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem“.

Tokom razgovoea Ajanović je objasnio šta nas čeka na EU granicama, prozvao Islamsku zajednicu BiH, otkrio šta rade Bošnjacima, pa se obratio Bakiru Izetbegoviću: „2026. će biti uvedene vize. Morat ćemo platiti dvadeset eura da uđemo u EU! Koliko god Evropa bila maćeha, nema nama kud nego u Evropu! Ne zna se ko je gori – samo je SDA opasnija, guraju nas ka Istoku! IZBiH – postali ste sluga SDA! Stidiš li se, Bakire, što ti služi Islamska zajednica?”

Hadžifejzović: „Tretirat će nas na granici kao kriminalce?“

Ajanović: „Tako je! Slikanje lica, otisci prsta – to je uzimanje dostojanstva! Prvo bi naši susjedi Hrvati trebali reagovati kada već nisu političari! Zašto se Evropa ponašala kao stara, da ne kažem šta?! Sve ovo ima u CIPS-u – i otisci i naša lica! Neko od političara je trebao intervenirati i reći: ‘Mi ove podatke imamo!’“

Hadžifejzović: „Ko je kriv?“

Ajanović: „Zašto nas smatraju sumnjivim?! Krivi smo iz raznih razloga! Neko je pokušao na drugi način da ubaci dio ljudi koji će postati građani BiH – to je postala opasnost za EU! Migrantska kriza je potpuno naopako urađena u BiH! Evo, sad smo došli do zida! Ovo je ponižavanje BiH!“

Hadžifejzović: „Mi smo srce Evrope, a zemlja trećeg reda. Imamo li prostora za neku akciju ili reakciju?“

Ajanović: „Možemo tražiti da se to sve uzima iz CIPS-a! Možemo proći bezbolnije! Mi to moramo tražiti – zašto bi EU nešto radila ako mi nešto ne tražimo?! 2026. će biti uvedene vize. Morat ćemo platiti dvadeset eura da uđemo u EU! Zašto mora koštati toliko?! Ako EU ima fondove za sve, to se moglo riješiti kroz fondove!“

Hadžifejzović: „To što ćemo davati na granici već postoji u CIPS-u?“

Ajanović: „Postoji! I on je pod kontrolom EU!“

Hadžifejzović: „Šta je još važno da kažemo na ovu temu?“

Ajanović: „Ja ću nastaviti s ovom pričom! Ponižavanje mora prestati! Ima CIPS, sistem, da nas ne maltretiraju na granicama! Islamska zajednica je postala sluga SDA!“

Hadžifejzović: „Zašto ta tema?“

Ajanović: „EU je kršćanska! Mi se moramo opredijeliti! Hoćemo li prema Turskoj ili Rusiji ili Evropi koja nam je tu! Hoće li nama ikad Turska pomoći? Rusija? Evropa daje milione KM BiH! Hoće nas sa sobom! Od Federacije hoće da naprave vlastiti pašaluk! To se mora promijeniti! Zašto neću da govorim o imenima – ne bih volio da zbog jednog stabla ne vidimo da je šuma u opasnosti!“

Hadžifejzović: „Šta je opasno?“

Ajanović: „Imamo sudsku odluku protiv jedne osobe koja je aktivna u javnosti – donesena je na osnovu iskaza jednog lica. Samo taj iskaz. Postoji još jedan svjedok – njegov brat! Sud kaže: ‘Kriv si!’ Govorimo o pojavama! Hoću da se prepoznaju svi! Večeras ja govorim kao političar, doktor pravnih nauka – govorim o pojavama, o problemu u kojem živimo svi! Ne bojim se nikoga!“

Hadžifejzović: „Šta se dešava na političkoj sceni, ko pobjeđuje? Kakva je Trojka? Kakva je opozicija?“

Ajanović: „Ko je opasniji?“

Hadžifejzović: „Opasnija je okolnost okretanja prema Turskoj! Rusko-turska agenda prema BiH se ostvaruje! Nije to normalna politika! Ne možemo dozvoliti da onaj ko je bio agresor na BiH ugrožava naš EU put!”