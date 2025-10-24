Mirko Šarović : “Željki Cvijanović i Ani Trišić-Babić u Americi izdiktiran spisak naredbi i zadataka za Dodika” (Video)

Mirko Šarović, nekadašnji lider SDS-a, bio je gost večerašnjeg FACE TO FACE sa Senadom Hadžifejzovićem.

Tom prilikom nekadašnji član Predsjedništva BiH i predsjednik SDS-a je naročito istakao dramatičnu situaciju u RS.

„Ovo je epski poraz Dodika. Ovo je najveći politički poraz u historiji BiH! Željka je shvatila da bi bila žrtveno janje da je imenovana za v. d. predsjednice RS-a. Dodik i SNSD moraju otići na smetljište historije. Ovo je najbolji trenutak u posljednjih dvadeset godina. Ako se sad ne iskoristi, ne znam kad će. Ako opozicija hoće da pobijedi Dodika, moraju sjediti zajedno. Ako to ne urade, izgubit će ponovo. Imaju historijsku šansu. Historijska šansa za BiH je za godinu dana. Svi treba da shvate da mora da dođe neka normalna vlast, sa normalnim prioritetima. To je jedini put koji ja vidim! Moramo biti zajedno,“ kazao je Šarović.

Hadžifejzović: „Dodik hitno mora popuniti Ustavni sud, hitno izaberati glavnog pregovarača sa EU, državni budžet da se usvoji, zahtjev je da OHR ne smije biti upitan i zakon o državnoj imovini. Imate li Vi još neki podatak? Šta Dodik još treba da uradi? “

Šarović: „Ja mislim da je ta lista šira. Za ovaj prvi paket bila je trka sa vremenom. Mislim da je imao tačan rok, taj dan do 12:00 sati. Svi su bili šokirani na samoj sjednici NSRS. Ono što je najmističnije je uloga Željke, Ane Babić… vanredni izbori za predsjednika RS-a. To je bilo kombinovanje u 24 sata. Tu noć ili je Željka rekla da ne želi da bude ili je to napravljeno na inicijativu velike sile koja je forsirala Anu Babić. U dramatičnoj situaciji, Dodik je primoran da vjeruje Amerikancima. Sve što bude traženo, Dodik će morati odraditi. Ako Igor preuzme SNSD, imat će mnogo prepreka i unutar i izvan SNSD-a. Međunarodnim faktorima ne treba novi Dodik. Ako se Dodiku izmaknu Ana i Željka, onda je u provaliji i očaju.“

(Kliker.info-Face TV)