Mirko Šarović o slučaju “Viaduct”: Dok neko ne zaplati i ode iza rešetaka, ovo neće stati

Bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović bio je gost Dana uživo na N1 gdje je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji usljed slučaja “Viaduct” i duga prema slovenskoj firmi.

Šarović je kazao da je priču trebalo davno završiti.

“Mislim da je na neki nakaradan način i dogovor i rješenje. Ovu je priču trebalo završiti najmanje prije 10 godina i da je neoprostivo i vjerujem da će se neke stvari ispraviti i da treba krenuti od odgovornosti zašto smo u ovakvoj situaciji“.

Ističe da je država garant zaštite stranih investicija i da je obaveza uvijek do onog ko je potpisao koncesioni ugovor.

“Prvobitno je ta ponuda bila sa početka krize, naknada koju su tražili oni koji su raskinuli koncesiju. Postavlja se pitanje kako je to naraslo na 110 miliona. Ovo je prvi put da se, koliko ja znam, u posljednjih 20-25 godina da se traži da to sve snese država. Država je samo garant zaštite stranih investicija. Obaveza, ako dođe do arbitraže, uvijek je do onog ko je potpisao koncesioni ugovor“.

“Treba imati na umu da su koncesiju raskinuli vlasnici koncesije krajem 2005/2006. godine. Dali su dio potopljenog zemljišta kao dio koncesionog dobra i dodijelili jednu malu hidroelektranu od 10 MW. Također, prije toga, mislim da Vlada RS nije prihvatila projekt za izgradnju te hidroelektrane”, kaže Šarović.

Da li će ovaj slučaj poslužiti kao presedan za budućnost?

“Mogu da kažem da smo već zaoštrili sklapanja novih međunarodnih investicija zbog niza slučajeva i činjenica da se pojavljuju banana firme koje sa malim kapitalom dobivaju koncesiju, a kasnije to iznose pred arbitražu i dobivaju enormne odštete.

To je organizovana pljačka javnih dobara i dok neko debelo ne zaplati i dok se ne uključe oni koji su dužni i dok neko ne ode iza rešetaka, ovo neće stati. Mislim da je vrijeme da se pokrenu mehanizmi da se zaštiti imovina i javni novac građana. Vi imate korito u Vrbasu u kojem nije urađeno ništa i traži se odšteta od 55 miliona EUR“.

Kada je riječ o radu i djelovanju opozicije u RS, Šarović je kazao:

“Ja podržavam ovo što opozicija radi, mislim da radi dobar posao ali mislim da treba razmisliti o tome da postoji plan, da ovakvo stanje ostaje do izbora 2026. To je najgora opcija, to je kolaps ove zemlje. Dodik želi da pod svaku cijenu, ne možete ga skinuti iz vlasti. Ja kažem da je priča sa Dodikom i SNSD-om završena priča i to treba da čuju svi”.

(Kliker.info-N1)