Mirko Šarović: Izlazak iz Dejtona je samoubistvo za RS, pobjeda Branka Blanuše mogla bi biti prekretnica (Video)

Bivši predsjednik SDS-a, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i nekadašnji ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, Mirko Šarović, gostovao je u emisiji “Dan uživo” na N1 gdje je detaljno analizirao aktuelnu političku situaciju, odnose s međunarodnom zajednicom i stanje u Republici Srpskoj.

Na početku razgovora, Šarović je komentarisao poziv Milorada Dodika opoziciji da slijede vladajuću koaliciju u izlasku Republike Srpske iz Dejtonskog mirovnog sporazuma.

“Mislim da to nije prvi put. To je tip poziva, ili pokušaja – ozbiljnih ili fingiranih – koje on ponavlja. U svojoj političkoj karijeri, u ovih dvadesetak godina, imao ih je najmanje pet-šest. To je neka matrica koju stalno ponavlja. Ako hoćete moj stav – smatram da je to samoubistvo za Republiku Srpsku. Ne postoje nikakvi uslovi za takvo nešto, niti ih ima on”, kazao je Šarović.

Na pitanje zašto Dodik uopšte poziva opoziciju ako ima većinu, Šarović odgovara:

“Ne treba mu, ali mislim da je to dio scenarija u kojem, nakon svega što se dešavalo posljednjih sedmica i mjeseci, pokušava sebe instalirati kao ključnu ličnost u Republici Srpskoj – nekoga ko može povući i opoziciju, a ne samo partnere s kojima je u vlasti. Ako bi svi krenuli za njim, on računa da bi to mogao politički kapitalizovati.”

Šarović naglašava da ne vjeruje u ozbiljne namjere o izlasku iz sporazuma.

“Smatram da je to potpuno suprotno interesima Republike Srpske. To bi bio sunovrat u koji bi Republika Srpska krenula. On to zna. Čak i u periodima kada je imao više političke snage i međunarodnih poluga, takva ideja bila je nezamisliva. Slaba su naša leđa – bez saveznika, bez ključnih međunarodnih faktora – da bi se ulazilo u avanturu izlaska iz međunarodnog sporazuma čiji su garanti sve najveće svjetske sile”, kazao je Šarović. O posjeti Izraelu i Molitvenom doručku

Komentarišući Dodikov povratak iz Izraela, Šarović ističe da to nije bio historijski susret.

“Mislim da nije. To nije nikakav historijski susret, iako ga je on tako predstavio. Izrael nas suštinski ne interesuje u tom političkom smislu, niti vjerujem da imaju namjeru da se miješaju. Oni imaju svoje ozbiljne probleme. To je bila politička fantazija – više za slikanje, da se pokaže da je Dodik politički živ i da se susreće s važnim liderima. Republika Srpska od toga nema nikakvu korist. Za sedam dana se o tome vjerovatno više neće ni pričati – ni o Benjaminu Netanyahuu, ni o Izraelu”, dodao je.

Sličan stav ima i o odlasku na Molitveni doručak u SAD.

“O tome će se pričati, ali treba reći kako to funkcioniše. Na molitveni doručak ide se po pozivu kongresmena ili senatora, ili se ulaznice kupuju. Nema besplatnog ulaska. To je odavno poznato. I na koji god način da je tamo otišao – politički gledano, to za Republiku Srpsku ne znači ništa. Taj događaj ima simbolički značaj, ali se ne može kapitalizovati niti oprati bilo kakva politika ili stanje u zemlji”, pojasnio je naš sagovornik. O blokadama granica i Evropskoj uniji

Šarović se osvrnuo i na nedavno obustavljene blokade carinskih terminala, ističući da su štete milionske.

“Mislim da su prijevoznici nešto dobili. Koliko je to i da li je dovoljno – oni najbolje znaju. Vjerovatno nije onoliko koliko su očekivali, ali jasno je da Evropska unija svoju ključnu politiku po tom pitanju neće mijenjati”, dodao je.

Upitan da li Brisel koristi ovo kao polugu pritiska, odgovara:

“Nisam siguran da je to iskorišteno u ovom slučaju kao direktan pritisak, ali svakako jeste pouka domaćim vlastima da moraju biti bliže Briselu – da njihov glas bude jači. A ne može biti jači ako ne napredujete, ako ste na zadnjem vagonu i vaš glas se ne čuje. To je vjerovatno indirektan alarm, i ne mislim da je to bila namjera iz Brisela, ali štete su enormne. One se mjere milionima. Sreća je da su prevoznici bili jedinstveni u cijelom regionu i da je Brisel, po meni, relativno brzo odgovorio. Svi to komentarišu s obzirom na tromost evropske administracije.”

Naglašava da je napredak ka članstvu ključan.

“Našli su način, ne onoliko koliko bi trebalo, ali da se taj rok do 180 dana boravka u šest mjeseci u EU ipak može produžiti uz određene uslove. Ali ovakvih situacija će biti još – drugi put, drugim povodom. Osnovno je da se otvaraju vrata u Briselu i da budemo prisutni. Napredak u ovoj godini koja je počela je ključan. Znamo da su zadnje dvije godine bile, ja bih rekao, pužev korak ka članstvu – ako ga uopšte ima”, smatra Šarović. Odgovor Staši Košarcu i situacija u Ustavnom sudu

Na optužbe ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca da radi “po dirigentskoj palici visokog predstavnika Christiana Schmidta”, Šarović odgovara smijehom:

“Rekao je, mislim, tri stvari. Kad sam pročitao – nasmijao sam se, moram priznati. Vjerovatno mu je zasmetalo što sam ja hvalio Branka Blanušu i rekao da će pobijediti na izborima. Prokomentarisao je da je to matrica prepisana iz Sarajeva po dirigentskoj palici Christiana Schmidta i stranih ambasada. To je nevjerovatno.”

Komentarisao je i navode o “krnjem Ustavnom sudu BiH”.

“Naravno – Ustavni sud jeste krnji, ali krnji je i zbog toga što je Republika Srpska, odnosno vlast koja je sada na vlasti u Republici Srpskoj, izvršila pritisak da dvojica članova Ustavnog suda izađu, pa je zbog toga postao ‘krnji’. To jeste manjak kredibiliteta Ustavnog suda i teška pozicija. Ali ono što treba da radi Republika Srpska jeste da kandiduje dvojicu kandidata i da se oni nađu u Ustavnom sudu. To je jedino ispravno. Sve ostalo je prazna priča. Nema te politike – i posljednjih godina nije bilo politike vladajućih – da se bilo šta učini po pitanju Ustavnog suda. Varijante blokada i bojkota nisu dale nikakav rezultat. Politika u tom smislu mora dramatično da se promijeni i da budemo prisutni u toj važnoj instituciji, bitnoj i za Republiku Srpsku i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. A ne bojkot i izlazak, jer blokada neće donijeti rezultat. To je moj odgovor”, kazao je Šarović. O novoj Vladi RS, Ani Trišić-Babić i SDA

Šarović je prokomentarisao i ulogu Dževada Mahmutovića (SDA) u Vijeću naroda RS, čija je suzdržanost omogućila izbor Vlade, te samu rekonstrukciju vlasti.

“Pretpostavljam da će SDA nešto preduzeti kako bi tu sumnju u javnosti otklonila i vjerujem da će po tom pitanju biti vrlo jasni. Mandat u Vijeću naroda i mandat u Parlamentarnoj skupštini – bilo u Predstavničkom domu ili Domu naroda – nije isti. U Parlamentarnoj skupštini, u Predstavničkom domu u kojem sam ja bio, vi možete slušati stav stranke ispred koje ste izabrani, ali ne morate – možete imati i svoje slobodno mišljenje kao poslanik. A u Vijeću naroda vi ste direktno delegirani ispred političke organizacije i ne možete se pravdati time da ste ‘slobodno misleći delegat’ koji glasa kako želi. Uloga političke opcije koja vas je kandidovala je tu sasvim drugačija”, naglasio je.

O samom sastavu Vlade Save Minića ima oštro mišljenje:

“Što se tiče legitimiteta prve i druge vlade u posljednja dva mjeseca, moje razmišljanje je da je to vrlo slaba vlada – bez imena, bez ljudi i autoriteta. Niko se ne ističe kao neko ko bi mogao donijeti nešto Republici Srpskoj. Ključno pitanje je: je li do ovoga trebalo doći? Mislim da nije. Umjesto igranja sa rezultatom koji se unaprijed očekivao, sve je bilo potpuno jasno. SNSD je znao kako će proći jer je dirigovano pala vlada Minića da bi on ponovo bio izabran – znali su da će se to desiti. Jedina ispravna stvar, da se ne brukamo i da ne ulazimo u ovakvu situaciju, bila je da se mandat, kada je odlazio sa pozicije predsjednika Republike Srpske, da jednom od potpredsjednika Republike Srpske. Da li bi to bio Pranjić ili ovaj drugi – svejedno, to je jedino što Ustav poznaje.”

Posebno se osvrnuo na termin “vršilac dužnosti predsjednika”.

“Potpuno je jasno – ‘vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske’ ne postoji ni u jednom zakonu, ni u jednom ustavu. Našem Ustavu, koji smo mi radili i donosili. Nije ga pisao ni Šmit, ni neko drugi u Sarajevu. Postoje samo predsjednik i potpredsjednici Republike. Mi smo se našli pametni da uvedemo ‘vršioca dužnosti’. Pa recite – je li to vaš izum ili vam je to neko rekao, kao što se šuška, u nekoj ambasadi? Ako vam je neko rekao – naopako vam je rekao, jer to ne postoji”, istakao je. O ocjenama rada službenika

Šarović je prokomentarisao i izvještaj po kojem je 99% službenika dobilo najviše ocjene.

“Ne vjerujem. Mislim da je to prepisano – da se stvara privid uspješnosti vlade, a znamo kakva je realna situacija. Ne treba ni ja, ni vi, ni bilo ko drugi da govori o opštem stanju izvršne vlasti – to je svima jasno. To je vjerovatno prepisivanje prošlogodišnjih ili ranijih ocjena. Suštinski, to je zamazivanje očiju. Meni to ne znači ništa. Mislim da je ovo vlada koja teško da može dobiti i prolaznu ocjenu, a kamoli da se predstavlja kao svjetski rekorder uspješnosti”, stava je Šarović.

Ponavljanje izbora i Branko Blanuša

Povodom ponavljanja izbora na 136 biračkih mjesta, Šarović smatra da su šanse Branka Blanuše odlične.

“Odluka CIK-a bila je očekivana i doprinosi vladavini prava i mogućnosti fer izbora za sve političke subjekte. To ranije nije bio slučaj i mislim da će ova odluka u određenoj mjeri učiniti izbore poštenijim”, naveo je.

Ipak, žali što neće biti skenera.

“Mislim da bi se mogućnosti zloupotrebe izborne volje značajno smanjile. Ne potpuno, ali značajno – najmanje 50, možda i 70 posto. To nije učinjeno. Sada je na političkim akterima i kandidatima da mobilišu one koji su zaduženi za kontrolu glasanja, da se omogući da svaki glas i svaki građanin koji izađe na izbore bude pravilno evidentiran. Ako tako bude, a opozicija to mora osigurati, šanse Branka Blanuše su, po mom mišljenju, odlične. Rekao bih čak – historijske. Ovo bi mogla biti prekretnica za Republiku Srpsku, jedna od najvažnijih godina u posljednjih dvadeset godina političkog života. Toliki značaj joj dajem jer bi to bio početak novog početka za Republiku Srpsku”, mišljenja je Šarović.

Vjeruje da bi pobjeda Blanuše mogla promijeniti i parlamentarnu većinu:

“Mislim da ima. Šanse su ozbiljne. Pred njim stoje i ozbiljna ovlaštenja koja predsjednik Republike ima. Vjerujem da on ta ovlaštenja neće koristiti na način na koji ih je koristio Dodik, koji je nemilosrdno gazio sve i uzimao sve što je smatrao da mu pripada. Ustav i zakoni daju dovoljno mogućnosti da se utiče na promjenu parlamentarne većine. Mislim da postoji ozbiljna šansa da se promijeni većina i da se utiče na pad ove vlade koja je trenutno na vlasti u Republici Srpskoj.” Poruka opoziciji i odgovor na Dodikove kritike

Šarović je pozvao na jedinstvo unutar opozicionih redova.

“Većina stranaka, pa i opozicionih, u ovakvim trenucima uvijek ima svoje kandidate – to je legitimno. Ali na kraju se mora stati iza jednog. Ako se odluče za njega, onda moraju dati sve od sebe da pobijedi. Ako ga opstruišu, onda je to unaprijed izgubljena borba. To je matrica koja se ponavlja bezbroj puta. Ako hoćete da pobijedite Dodika, morate se dobro namučiti, morate biti u jednoj koloni i morate zakopati sve nesporazume, tenzije i svađe koje ste imali. Sve to mora ostati po strani. Osnovno je da se zamijeni vlast koja u Republici Srpskoj vlada 20 godina. Nije moguće da neko vlada 20 godina, a da je potpuno nesposoban – to znači da imamo ozbiljnog političkog protivnika pred sobom, koji ima ambiciju da uzme još jedan ili dva mandata i da nastavi vladati na ovaj način. Zamislite Republiku Srpsku još četiri godine u ovakvom stanju. To vrijedi da i PDP, i gospodin Vukanović, i SDS, i stranka koju vodi gospođa Trivić prevaziđu razlike ili ih bar stave po strani i da imaju zajednički cilj – smjenu vlasti”, rekao je.

Na kraju je odbacio Dodikove tvrdnje da bi opozicija “utopila” RS u centralizovanu BiH.

“Mislim da je ovakva vlast najgora moguća odbrana Republike Srpske. Naprotiv – ona priziva strane intervencije, Šmita i sve ostalo. Sve to dolazi kao posljedica ovakvog načina vladanja. Ne mislim da je Republika Srpska srećna zato što njom vlada Milorad Dodik. Sigurno treba dati šansu i drugima. Ne možete biti 20 godina na vlasti, a nakon toga imati najveći stepen korupcije, biti najsiromašniji i onda tražiti novu šansu. Pogledajte gdje smo po svim pokazateljima. Tražiti još četiri godine i govoriti da su svi drugi nesposobni – to jednostavno ne stoji. Ovo je stranačka vojska koja godinama iscrpljuje Republiku Srpsku, uništava je, a onda traži da im se ponovo vjeruje”, naglasio je Šarović.

