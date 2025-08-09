Mirko Šarović bez dileme : Dodik je iznenađen drugostepenom presudom

Mirko Šarović, nekadašnji lider SDS-a, komentarišući aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno se osvrnuvši na nedavnu odluku CIK-a BiH kojom je oduzet mandat predsjednika RS Miloradu Dodiku, ističe da ovo što radi Dodik traje već dvije decenije.

“Ima i gore od ovoga sada. Kada mislite da su se stvari završile, kod nas uvijek ima još gore! Mi ćemo se još mnogo čega nagledati. Bićemo učesnici nekih nastavaka ovoga što nas je zadesilo”, kaže Šarović u izjavi za Face TV.

Koncept je, kako navodi, sada već predstavljen, koji može da ima neke varijacije ili da se dopunjava.

“Jasno je da vlast u Republici Srpskoj vrlo snažno krenula u neku vrstu kampanje, namjere da pokuša da presudu Suda BiH učini takvom da ona ne proizvodi to dejstvo, da se ona ne prihvata.

Već se najavljuje posebna sjednica NSRS. Da analizirate sve izjave, glava bi nas zaboljela. Ponekad se učini da je haotično, ali odluke su ad hoc!”, dodaje Šarović.

Kako navodi namjera je vrlo jasna i glasna, namjera aktuelne vlasti u Srpskoj je da se odbrani lik i djelo Milorada Dodika i da se uđe u veliku kampanju i da se pridobiju opozicione stranke.

To nije moguće, tvrdi Šarović, navodeći da ćemo biti u jednoj spirali događanja koja će biti opšta kriza, čiji se ishod ne može naslutiti.

“Kriza će se nastaviti možda većeg intenziteta nego sada. On je govorio o nacionalnom jedinstvu. Njemu to odgovara! Ne radi se radi dobra Republike Srpske. Radi se o odbrani vlasti. Cijela situacija ne može proći bez reperkusija na cijelu zemlju”, ističe on.

Šarović navodi da imamo jedan ozbiljan pokušaj u kome je vjerovatno krajnji cilj da se sve ovo održi u Republici Srpskoj.

Kako kaže, ne vjeruje da postoji šansa da ovo može što oni u suštini žele, praktično je dao legitimitet tom Sudu.

“Imao je loše savjetnike. Svi su se pogubili! Čuo sam špekulacije da je Dodik iznenađen drugostepenom presudom. Sada je to i nebitno.

Imamo pravosudnu presudu. Svaki čovjek mora imati tu vrstu odgovornosti. Sada je na stolu presuda! Očekivao sam da ponese taj teret. Mislim da bi zadobio veće simpatije i bio bi slavljen kao žrtva. Ima svi da ‘zaginemo’ zbog njega!”, naglasio je Šarović.

(Kliker.info-Vijesti)