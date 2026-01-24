Miralem Pjanić se vraća iz ‘penzije’: Prihvatio je bogatu ponudu,a igrat će s legendarnim Portugalcem

Veliki odjek izazvala je vijest da se Miralem Pjanić vraća iz penzije zbog ponude kazahstanskog Aktobea.

Bivši bosanskohercegovački reprezentativac, koji je krajem 2025. objavio kraj karijere, prema navodima kazahstanskih medija pristao je na jednogodišnji ugovor s kazahstanskim prvakom te bi trebao postati jedan od najplaćenijih igrača u povijesti tamošnje lige.

Pjanić, koji je kroz karijeru nosio dresove Metza, Lyona, Rome, Juventusa, Barcelone, Bešiktaša, Sharjaha i CSKA Moskva, u Aktobe bi došao kao projektni vođa veznog reda i lice nove, globalno vidljivije faze kluba.

Paralelno s pregovorima s Pjanićem, Aktobe je krenuo i po još jedno veliko ime – portugalskog veterana Nanija. Prema informacijama iz Kazahstana, 39-godišnji bivši igrač Manchester Uniteda i europski prvak s Portugalom dogovorio je sve uslove jednogodišnjeg ugovora. U klubu ga vide ne samo kao pojačanje na terenu nego i kao globalnog ambasadora koji će dodatno podići profil Aktobea.

(Kliker.info-Index)