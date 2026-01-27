hamburger-icon

Miralem Pjanić definitivno potvrdio da završava karijeru: Hvala vam svima što ste bili dio ove muzike (VIDEO)

27 Januara
15:37 2026
Miralem Pjanić definitivno je okončao igračku karijeru, te poslao poruku navijačima na zvaničnom Instagram nalogu.

“Cijeli život sam svirao svoju melodiju. Svaki dodir, svako dodavanje, svaki udarac: nota. Fudbal je bio moja muzika, teren moj klavir. Moj san je oduvijek bio da vam pokažem ljepotu ove igre”, započeo je Pjanić, pa nastavio:

“Danas, sa srcem punim zahvalnosti, mogu reći da je ova simfonija bila moj život. Posebna zahvalnost ide mojoj porodici, koja je bila moja prva podrška i moja tiha snaga. Trenerima, saigračima, s kojima sam dijelio snove, žrtve i pobjede. Tehničkom osoblju, doktorima i svima koji su radili iza kulisa. Navijačima, duši ove igre. Hvala svima što ste dio ove muzike”.

Miralem Pjanić je u svojoj bogatoj karijeri igrao za Metz, Lyon, Romu, Juventus, Barcelonu, Bešiktaš, Al Sharjah i CSKA iz Moskve.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine je odigrao 117 utakmica i dao 17 golova. Bio je jedan od ključnih igrača reprezentacije BiH koja je igrala na Svjetskom prvenstvu 2014. godine.

(Kliker.info)

