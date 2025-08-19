Mir na pomolu : Putin i Zelenski iskazali spremnost za mirovni samit

Ruski i ukrajinski predsjednici Vladimir Putin i Volodimir Zelenski iskazali su spremnost za mirovni samit nakon razgovora u ponedjeljak između Donalda Trumpa i evropskih čelnika koji su se usmjerili na ključno pitanje dugoročnih sigurnosnih garancija za Kijev.

Nade u napredak porasle su nakon što je Trump rekao da je telefonski razgovarao s ruskim kolegom Putinom – s kojim se prošle sedmice sastao na Aljasci – nakon “vrlo dobrog” sastanka s evropskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom u Bijeloj kući.

Bio bi to prvi sastanak ruskog i ukrajinskog čelnika od brutalne invazije Moskve prije skoro tri i pol godine, a dolazi u trenutku kada Trump pokušava ispuniti svoje obećanje o brzom okončanju rata.

Trump (79), napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da su “svi vrlo sretni zbog mogućnosti mira za Rusiju/Ukrajinu”.

– Na kraju sastanaka, nazvao sam predsjednika Putina i započeo dogovore za sastanak, na mjestu koje će biti određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog – rekao je Trump.

Trump je dodao da će potom održati trostrani samit s ukrajinskim i ruskim čelnicima.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da je Putin pristao na bilateralni sastanak u sljedeće dvije sedmice, ali nije bilo potvrde datuma ili mjesta.

Zelenski je novinarima ispred Bijele kuće potvrdio da je “spreman” za bilateralni sastanak s ljutim neprijateljem Putinom, čija je invazija na Ukrajinu dovela do desetaka hiljada pogibija.

U Moskvi je pomoćnik Kremlja rekao da je Putin otvoren za “ideju” direktnih razgovora s Ukrajinom.

Rat u Ukrajini dospio je u praktički zastoj uprkos nekoliko nedavnih ruskih napredaka, ali Trumpov samit s Putinom prošlog petka nije donio nikakvo primirje.

Zelenski je zatim požurio u Bijelu kuću kako bi se sastao s Trumpom nakon što je američki predsjednik sve više pritiskao ukrajinskog čelnika da ustupi Rusiji.

Čelnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Finske, Evropske komisije i NATO-a potom su najavili da će i oni doći, u naglašenom znaku podrške.

Zelenski se također sastao nasamo u Ovalnom uredu s Trumpom, što je bio njihov prvi susret u srcu američkog predsjedništva od njihovog žestokog obračuna u februaru, prenosi AFP.

(Kliker.info-Fena)