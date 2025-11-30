Ministrica unutrašnjih poslova SAD Kristi Noem: Osumnjičenik za napad na pripadnike Nacionalne garde radikaliziran u SAD

Američke vlasti vjeruju da afganistanski imigrant optužen za napad iz zasjede na pripadnike Nacionalne garde u Washingtonu, nije bio radikaliziran sve dok nije došao u Sjedinjene Američke Države – izjavila je danas ministrica unutrašnjih poslova Kristi Noem.

Govoreći u emisijama “Meet the Press” na NBC-u i “This Week” na ABC-u, Noem je rekla da vlasti misle da je navodni napadač Rahmanullah Lakanwal već živio u državi Washington kada se radikalizirao. Istražitelji traže više informacija od članova porodice i drugih, rekla je Noem, prenosi Reuters.

Vlasti su identificirale 29-godišnjeg Lakanwala kao osumnjičenog za pucnjavu u srijedu koja se dogodila samo nekoliko blokova od Bijele kuće, a u kojoj je jedan pripadnik Nacionalne garde poginuo, a drugi teško ranjen.

Nakon pucnjave, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ukazala je na nedostatak provjere Afganistanaca i drugih stranih državljana tokom mandata bivšeg predsjednika Joea Bidena, iako je Lakanwalu odobren azil pod Trumpom.

Lakanwal je ušao u SAD 2021. godine kao dio masovne evakuacije Afganistanaca od Bidenove administracije koji su pomagali američkim snagama tokom dvodecenijskog rata u Afganistanu kada su talibani preuzeli vlast. Trumpova administracija mu je u aprilu odobrila azil, pokazao je vladin dosije koji je pregledao Reuters.

Noemini komentari sugeriraju da je Lakanwal, koji je bio dio jedinice koju podržava CIA u Afganistanu, možda prihvatio ekstremizam nakon dolaska u SAD.

– Vjerujemo da je radikaliziran otkako je ovdje u ovoj zemlji – rekla je Noem za NBC News.

– Vjerujemo da je to bilo putem veza u njegovoj matičnoj zajednici i državi i nastavit ćemo razgovarati s onima koji su s njim komunicirali, a koji su bili članovi njegove porodice – dodala je.

Noem je rekla da su američki zvaničnici do sada dobili “određeno učešće” od ljudi koji su poznavali Lakanwala i upozorila da će SAD goniti svakoga ko je povezan s pucnjavom.

– Svako ko ima informacije o ovome mora znati da ćemo vas tražiti i privesti pravdi – istakla je Noem.

Ona je danas izjavila i da će imigracijski službenici razmotriti deportaciju osoba s aktivnim zahtjevima za azil ako to bude opravdano.

– Provjerit ćemo svaku osobu koja ima neriješen zahtjev za azil – kazala je.

(Kliker.info-Fena)