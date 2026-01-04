Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine : “Svijet bi bio bolje mjesto bez vladara poput Nicolasa Madura “

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine oglasilo se povodom situacije u Venecueli i američkog hapšenja predsjednika ove zemlje Nicolasa Madura.

U saopćenju za javnost, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izrazilo je podršku narodu Venecuele.

“Izražavamo podršku narodu Venecuele i stabilnosti u zemlji i široj regiji. Pozivamo sve aktere da djeluju racionalno, odgovorno i suzdržano kako bi spriječili daljnju eskalaciju i patnju. Nicolas Maduro je diktator koji je vladao strahom, upotrebom sile, vojske i policije, punom kontrolom medija i drugim represivnim instrumentima. Njegovo držanje vlasti nije zasnovano na slobodnim i poštenim izborima, već na izbornim prevarama i manipulacijama, kao i na sistematskoj represiji političkih protivnika i studentskog aktivizma putem hapšenja, zastrašivanja i prijetnji”, naveli su.

Kada je riječ o Maduru, naglasili su kako se svaki diktator ponaša isto.

“Svijet bi bio bolje mjesto bez vladara poput Nicolasa Madura. Tokom njegove vladavine, više od osam miliona ljudi je bilo prisiljeno da napusti zemlju. Danas preko 90% stanovništva živi u siromaštvu, a 70% u ekstremnom siromaštvu. Ove brojke predstavljaju duboki politički, društveni i humanitarni neuspjeh. Svi politički diktatori ponašaju se na sličan način i koriste iste represivne metode, uključujući i one iz naše vlastite političke stvarnosti u ovom dijelu svijeta. Sjedinjene Američke Države su najvažniji strateški partner i prijatelj Bosne i Hercegovine”, zaključili su iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-agencije)