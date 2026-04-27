Kako se navodi u noti, u koju je Klix.ba imao uvid, ova konferencija je održana u organizaciji civilnog sektora, ali uz predstavnike vlasti Hrvatske.

“Ministarstvo ukazuje da su tokom navedenog događaja izneseni stavovi koji impliciraju težnje ka promjenama ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, što smatra nedopustivim i suprotnim njenom ustavnom poretku. Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto opredijeljena zaštiti svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te smatra da ovakve poruke ne doprinose dobrosusjedskim odnosima niti međusobnom povjerenju”, navodi se u noti.

Dalje se ističe da su građani BiH uznemireni i zabrinuti ovakvim izjavama koje su iznesene tokom konferencije.

“Očekujemo zvaničnu reakciju nadležnih institucija Republike Hrvatske, uključujući jasno ograđivanje od iznesenih stavova. Ministarstvo naglašava da su navedene izjave neprihvatljive i za svaku osudu”, piše u ovoj diplomatskoj noti.

Navode i da ove izjave koje impliciraju teritorijalno preuređenje BiH mogu negativno uticati na okolnosti u zemlji, te ih se ocjenjuje štetnim za regionalnu stabilnost, kao i za bilateralne odnose BiH i Hrvatske.

“Bosna i Hercegovina ostaje posvećena evropskim i evroatlantskim integracijama, pri čemu naglašava da eventualne ustavne reforme mogu biti vođene isključivo od strane njenih institucija, u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, preporukama Venecijanske komisije i standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima”, stoji u ovoj diplomatskoj noti, koju je potpisao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.

Na ovoj konferenciji su predstavljene ideje o teritorijalnom preustroju BiH, odnosno o osnivanju “trećeg entiteta”. Na konferenciji je učestvovao, između ostalog, i savjetnik ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Grlić Radmana.

