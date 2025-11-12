Ministarstvo vanjskih poslova BiH zatražilo informacije od Hrvatske o zabrani ulaska novinaru Avdi Avdiću

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zatražilo je 12. novembra od Ambasade Hrvatske u Sarajevu informacije o razlozima zabrane ulaska u tu zemlju novinaru Avdi Avdiću.

“Ministarstvo vanjskih poslova BiH izražava poštovanje Ambasadi Republike Hrvatske u Sarajevu i ovom prilikom traži informaciju o razlozima donošenja mjera zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku, a koja je izrečena državljaninu BiH i istaknutom novinaru gospodinu Avdi Avdiću”, navodi se u zvaničnom dokumentu.

Avdiću je na Graničnom prelazu Gradiška, kako je objavio, rečeno da se nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u tu zemlju.

“Ništa mi nisu rekli. Uručili rješenje i rekli – možete se vratiti”, kazao je Avdić za Radio Slobodna Evropa (RSE) 12. novembra.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske nije odgovoreno na upit RSE o razlozima ovakve odluke.

Istovremeno, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je saopštio da “odluka o zabrani predstavlja i kršenje osnovnih prava i sloboda novinara što je protivno evropskim vrijednostima i demokratskim standardima koji vladaju u Evropskoj uniji”.

“Ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini biće pozvan na konsultacije kako bi objasnio ovakav postupak vlasti Republike Hrvatske. Pozivam institucije Evropske unije da oštro osude uskraćivanje osnovnih sloboda novinarima, te da se istima omogući nesmetan rad i djelovanje”, navodi se u saopštenju iz Komšićevog kabineta.

Reagovao je i Upravni odbor Udruženja/udruge BH Novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL) koji, kako su naveli, zahtijevaju od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i Granične policije Hrvatske da javno objasne zbog čega su uredniku portala Istraga.ba Avdi Avdiću zabranili ulazak u Hrvatsku.

“Proglašavanje novinara Avde Avdića ‘prijetnjom javnom poretku i unutarnjoj sigurnosti’ Republike Hrvatske predstavlja opasan presedan i ograničavanje slobode medija koje je potpuno nespojivo sa vladavinom prava i demokratskim praksama Evropske unije, čija je Hrvatska punopravna članica”, navodi se u saopštenju ovog udruženja.

