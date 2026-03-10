Ministar Vedran Lakić općinama srednje Bosne: Razvojni projekti i nova radna mjesta u fokusu

F ederalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetio je općine Srednje Bosne – Gornji Vakuf-Uskoplje, Bugojno i Donji Vakuf – gdje je razgovarao s predstavnicima lokalnih zajednica i privrede o razvojnim projektima, investicijama i infrastrukturnim pitanjima važnim za ovaj dio zemlje.

Posjeta je započela u Gornjem Vakufu-Uskoplju zajedničkim iftarom, gdje je u prijateljskoj atmosferi razgovarano s građanima o svakodnevnim izazovima i planovima za razvoj lokalne zajednice.

Narednog dana ministar je obišao Rudnik Gračanica, gdje je razgovarano o planovima za istraživanje novih ležišta i mogućnostima proširenja rudnika, s ciljem osiguranja stabilne proizvodnje i dugoročne sigurnosti radnih mjesta.

Tokom boravka u ovoj općini obiđen je i prostor u krugu firme „Kotrljajući ležajevi“, koja je u vlasništvu rudnika, gdje je razgovarano o mogućnostima privlačenja investitora za ponovno pokretanje proizvodnje i bolje iskorištavanje postojećih kapaciteta.

Ministar je posjetio i lokaciju buduće fabrike Austro Panel, investicije za koju se očekuje da bi mogla otvoriti nova radna mjesta i doprinijeti jačanju privrede ovog kraja.

U okviru posjete upriličen je i susret u Župnom uredu na Humcu, gdje je razgovarano o važnosti međusobnog poštovanja, saradnje i zajedništva među lokalnim zajednicama.

U Bugojnu su vođeni razgovori o daljem razvoju kompanije Binas, koja ima značajnu ulogu u privredi ovog dijela zemlje, dok je u Donjem Vakufu otvoreno pitanje unapređenja elektroenergetske mreže.

Razgovarano je i o projektu Južne plinske interkonekcije, koji bi u budućnosti mogao otvoriti nove razvojne mogućnosti i za ovaj dio Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete zahvalnost na organizaciji i domaćinstvu upućena je zastupniku u Skupštini Srednjobosanskog kantona i predsjedniku Kantonalnog odbora SDP BiH SBK Edin Gekić.