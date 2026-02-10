Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković: Dodik tražio lobiranje u SAD-u za nezavisnost RS i ukidanje OHR-a

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je na konferenciji za medije u Sarajevu kazao da je bivši predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik u septembru prošle godine sklopio ugovor s konsultantskom kućom “Dickens & Madson” iz Kanade, kako bi, kako je rekao, za njega i njegove interese lobirala kod američke administracije i predsjednika Donalda Trumpa.

Konaković je naveo da se u dokumentu, koji je u posjedu Ministarstva vanjskih poslova BiH, jasno navodi koje je sve ciljeve Dodik predočio navedenoj konsultantskoj kući, a kako bi ih oni mogli zastupati pred administracijom SAD-a. Vrijednost ugovora je, kako je naveo, četiri miliona dolara.

– Riječ je o izraelsko-kanadskoj agenciji, a u ugovoru se navodi da je glavni cilj nezavisnost Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Ono što također zabrinjava je da se u dokumentu navodi ukidanje institucije visokog predstavnika u BiH i Christiana Schmidta. Ugovor predstavlja grupo kršenje svih demokratkih prava, ali prvenstveno počinjenje krivičnih djela, jer je riječ o direktnom udaru na ustavni poredak BiH – izjavio je Konaković.

Potpisnik ugovora u ime entiteta RS je Mladen Filipović, a njegovo trajanje je dvije godine. U njemu se navodi da se lobiranje treba provoditi prema svim važećim zakonima SAD-a i da traje dvije godine.

Dodik, kako se dalje navodi u ugovoru, od konsultantske kuće traži da im obezbjedi sastanak sa saudijskim princom Mohammedom bin Salmanom.

– Dokument, odnosno ugovor ću proslijediti u kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, a on predstavlja udar na ustavni poredak naše zemlje. Trebamo se ovim ozbiljno zabaviti. Ne treba paničiti, ali nam je jasno kuda Dodik želi ići svojom politikom – rekao je Konaković.

Jedna od stavki koja je također navedena u ugovoru je lobiranje za neprovođenja nedavnih izbora za predsjednika entiteta RS.

